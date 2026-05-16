تاران ئامادەیی تەواوی راگەیەنێد ئەرا مسۆگەرکردن "رەدبوین بیوەی" لە ری گەروو هورمزەو

شەفەق نیوز - تاران

هیز دەریایی سوپای پاسداران، رووژ شەممە، دووپات کرد لە توانای خوەی ئەرا جیوەجیکردن داواکاری گشت ئەو کەشتییەیلە کە خوازیارن لە گەروو هورمز رەد بوون.

تەلەفزیۆن ئیرانی لە هیز دەریایی سوپای پاسداران وت: کە گشت دەریاوانەیلە ئیسە پەیوەندی کەن وەگەرد هیز دەریایی سوپای پاسداران لەوەر رەدبوین ئارام و ئاسانتر.

ئی لێدوانە لە هیز دەریایی سوپای پاسداران دۊای ئەوە تیەێد کە رووژنامەی "فاینانشاڵ تایمز" بەریتانی، وە لە زوان سەرچەوەیلیگ ئاگادار، لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو شەممە، خەوەر دا کە کەشتییە بازرگانییەیل کە لە گەروو هورمزەو رەد 4سوود لە بەرنامەی رووماڵ دڵنیایی ئەمریکی نەوەرگردنە، وەل ئەو پلانەیلە کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک رایگەیانیە.

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی لە ئازار / مارس گوزەشتە راگەیان کە هیز دەریایی ئەمریکی دەس کەێدە یاوەری کەشتییە نەفتهەڵگرەیل لە ری گەروو هورمز لە زۊترین وەخت لە وەخت هەوەجە، و دیاری کرد کە واشنتۆن دڵنیایی دابین کەێد ئەرا گشت بارە بازرگانییەیل کە لەلیەو رەد بوون وە نرخەیلیگ "فرە گونجیاگ".