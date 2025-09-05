"بینتاگۆن" ئاگادار ڤەنزوێلا کەێد: ئۆپراسیۆنەیلمان نەخەنە ری لە کاریبی
شەفەق نيوز- واشنتۆن
وەزارەت وەرگری ئەمریکا، ئمڕوو جمعە، ئاشکرا کرد کە دوو فڕۆکەی سەربازی ڤەنزوێلا وەبان کەشتییگ سەروە دەریاوانی ئەمریکا لەناو ئاو ناودەوڵەتی باڵگردنە.
"بینتاگۆن" لە پۆستیگ لەبان ئێکس: وە زبری تەمەی ئەو کارتڵە کەیمن کە ڤەنزوێلا وەڕیەو بەێد هیچ تەقەلایگ ریگریکردن یا نواگیریکردن یا دەسوەردان لە ئۆپراسیۆنەیل دژوە هووشبەری لەلایەن سوپای ئەمریکا نەکەێد.
وەرجەیە، دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا وت: هیزەیل ئەمریکا لەناو دەریای کاریبی پەلامار بەلەمیگ دان هووشبەری باری بویە لە ڤەنزوێلا وەرەوە ئەمریکا دەرچوێد.
واشینتۆن توومەتەیل سەرۆک ڤەنزوێلا کەێد کە تووڕیگ قاچاخکردن هووشبەری وەڕیەو بەێد، و لەی دواییە خەڵات دەسگیرکردنی ئەرا 50 مەلیۆن دۆلار بەرزەو کرد.