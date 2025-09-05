"بینتاگۆن" ئاگادار ڤەنزوێلا کەێد: ئۆپراسیۆنەیلمان نەخەنە ری لە کاریبی

"بینتاگۆن" ئاگادار ڤەنزوێلا کەێد: ئۆپراسیۆنەیلمان نەخەنە ری لە کاریبی
2025-09-05T07:31:45+00:00

شەفەق نيوز- واشنتۆن 

وەزارەت وەرگری ئەمریکا، ئمڕوو جمعە، ئاشکرا کرد کە دوو فڕۆکەی سەربازی ڤەنزوێلا وەبان کەشتییگ سەروە دەریاوانی ئەمریکا لەناو ئاو ناودەوڵەتی باڵگردنە.

 "بینتاگۆن" لە پۆستیگ لەبان ئێکس: وە زبری تەمەی ئەو کارتڵە کەیمن کە ڤەنزوێلا وەڕیەو بەێد هیچ تەقەلایگ ریگریکردن یا نواگیریکردن یا دەسوەردان لە ئۆپراسیۆنەیل دژوە هووشبەری لەلایەن سوپای ئەمریکا نەکەێد.

  وەرجەیە، دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا وت: هیزەیل ئەمریکا لەناو دەریای کاریبی پەلامار بەلەمیگ دان هووشبەری باری بویە لە ڤەنزوێلا وەرەوە ئەمریکا دەرچوێد.  

واشینتۆن توومەتەیل سەرۆک ڤەنزوێلا کەێد کە تووڕیگ قاچاخکردن هووشبەری وەڕیەو بەێد، و لەی دواییە خەڵات دەسگیرکردنی ئەرا 50 مەلیۆن دۆلار بەرزەو کرد.

 

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon