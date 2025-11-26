‏شه‌فه‌ق نیوز - واشنتن

‏ئاژانسی "رۆیتەرز"، وە گێڕانه‌وه‌ له‌ سێ سه‌رچەوەی ئاگادار، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیاج كه‌ پلان ئاشتییه‌گه‌ی پشتگیركریاگ ئه‌مەریكا ئەرا کۆتایهاوردن وە جەنگ ئۆكراینا، كه‌ لە چه‌ن رووژ گوزەشتە ئاشکرابوی، متمانە وە بەڵگەیگ روسی داشت کە لە مانگ تشرین یەکەم گوزەشتە ئەرا ئیداره‌ی دۆناڵد ترامپ، سه‌رۆک ئه‌مەریكا، کلکریاس.

‏سەرچەوەیل دیاریکردن "روسیەیل بەڵگەگەیان - كه‌ مه‌رجه‌یل مۆسكۆ ئەرا کۆتایهاوردن وە جەنگ گردبویە خوەی - له‌ ناوه‌ڕاست تشرین یه‌كه‌م ئەرا گه‌وره‌ وه‌رپرسەیل ئه‌مەریكی کلکردنە، ئه‌وه‌یش دویای گردەوبوین ترامپ و ڤلۆدیمێر زێلێنسکی، سه‌رۆک ئۆكراینا، له‌ واشنتن."

‏به‌ڵگه‌ نافه‌رمییه‌گه‌ ئه‌و پێشنیازەیل گردبویە خوەی کە "حكوومه‌ت روسیا لە گوزەشتە خسێبویە بان مێز دانوسەنین، له‌وانه‌ سازشه‌یل كه‌ ئۆكراینا رەدیکردیە، جویر ده‌ستبه‌رداربوین له‌ ناوچه‌یگ فراوان له‌ خاكه‌گه‌ی له‌ خوەرهەڵات وڵات".

‏نه‌ وه‌زاره‌ت دەیشت ئه‌مەریكا، نه‌ هه‌ردوو باڵیۆزخانه‌ی روسی و ئۆكراینی له‌ واشنتن جواو داواكارییه‌یل نەیانە ئەرا لێدوان دان بان ئێ زانیاریەیلە.

‏

‏

‏