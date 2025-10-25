‏بەلەمیگ کوچبەرەیل پلێد بوودە مدوو گیان لەدەسدان 17 کووچبەر

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏دەزگای لوتکە، ئمڕوو شەممە، راگەیان، بەلەمیگ کە 19 کەس هەڵگردیە پلیا و 17 کەس گیان لەدەسدا.

‏دەزگای لوتکە ئەرا کاروبار ئاوارە و پەنابەرەیل راگەیان، شەوەکی ئمڕوو کارەساتیگ نوو رویدا لە کناراوەیل شار بودروم کە بەلەمیگ زیاتر لە 19 کەس هەڵگردبوی دویای ماوەی کەمیگ لە چگنی لە کناراوەیل خوەرئاوا نقومبوی.

‏وەپای وەدویاچگنەیل دەزگای لوتکە، پیایگ ئەفغانی کە توەنستیە وە مەلەکردن قورتاریبوود و بڕەسێدە هشکایی زەنگ ئاگادارکردن کوتایە.

‏دەزگای لوتکە وتیش، سەرنشینەیل بەلەمەگە زیاتر خەڵک ئەفغانستانبوین توەنستن تەرم 17 کەس درارن کە پەنج گلە مناڵ لەناویان بوی دوو کوڕ و سێ کچ، هەمیش توەنستنە دویەم قورتاربوی پەیابکەن کە توەنستبوی بڕەسدە دورگەی چەلێبی لە دەریای بۆدروم.

