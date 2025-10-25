بەلەمیگ کوچبەرەیل پلێد بوودە مدوو گیان لەدەسدان 17 کووچبەر
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
دەزگای لوتکە، ئمڕوو شەممە، راگەیان، بەلەمیگ کە 19 کەس هەڵگردیە پلیا و 17 کەس گیان لەدەسدا.
دەزگای لوتکە ئەرا کاروبار ئاوارە و پەنابەرەیل راگەیان، شەوەکی ئمڕوو کارەساتیگ نوو رویدا لە کناراوەیل شار بودروم کە بەلەمیگ زیاتر لە 19 کەس هەڵگردبوی دویای ماوەی کەمیگ لە چگنی لە کناراوەیل خوەرئاوا نقومبوی.
وەپای وەدویاچگنەیل دەزگای لوتکە، پیایگ ئەفغانی کە توەنستیە وە مەلەکردن قورتاریبوود و بڕەسێدە هشکایی زەنگ ئاگادارکردن کوتایە.
دەزگای لوتکە وتیش، سەرنشینەیل بەلەمەگە زیاتر خەڵک ئەفغانستانبوین توەنستن تەرم 17 کەس درارن کە پەنج گلە مناڵ لەناویان بوی دوو کوڕ و سێ کچ، هەمیش توەنستنە دویەم قورتاربوی پەیابکەن کە توەنستبوی بڕەسدە دورگەی چەلێبی لە دەریای بۆدروم.