بەلەمیگ کووچبەرەیل وە 26 کەسەو لە دەریاچەی ئیجە نقوم بوی
2025-08-18T15:56:18+00:00
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
بەلەمیگ کووچبەرەیل وە 26 کەسەو لەدەریای ئیجە نقومبوی هەمیش نزیکەی 4 کووچبەر تر کە کوردن لە تورکیا و یونان گیرکردنە و داواکەن وەپیرییان بچن.
وەپای میدیایەیل تورکیا، بەلەمیگ کووچبەرەیل وەرەو دوورگەی میلیتین چگە باوجی نقووم بویە، باس لەوەکەن 26 کووچبەر لەناویان بوینە تا ئیسە دوانیان رزگارکریان و تەرم چوار کووچبەریش پەیاکریا.
چالاکوانەیل راگەیاننە، شمارەیگ کووچبەر کورد کە نزیکەی 40 کەسن لە ئاوەیل ناوەین تورکیا و یونان گیرکردنە، وەقسەی چالاکوانەیل ژن و مناڵیش هاناوی.