‏بەلەمیگ کووچبەرەیل ژیر ئاو کەفێد و سێ کەس خنکیەن

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏بەلەمیگ کووچبەرەیل لە دەریای ئیجە لە باشوور دورگەی کریتی یۆنان ژیر ئاو کەفت و وەلای کەم سێ کەس خنکیان.

‏پۆلیس کناراوەیل یۆنان بڵاویکرد، بەلەمیگ کووچبەرەیل کە گومانکرێد زیاتر لە 60 سەرنشین هەڵگردبوی لە دورگەی کریت وە مدوو هەڵکردن وا قایمیگ ژێرئاو کەفت.

‏دیاریکرد، توەنریا 56 سەرنشین رزگاربکرێد و تەرم سێ سەرنشینیش پەیاکریاس.

‏وەپای ئامارەیل کۆمسیۆن نەتەوە یەکگرتگەیل ئەرا کاروبار کووچبەرەیل، لە سەرەتای ئمساڵ تا ئیرنگە هەزار و 700 کەس لە ری کووچ نایاسایی لە دەریای ناوەڕاس و خوەرئاوای ئەفریقا گیان لەدەسدانە.