بەلەمیگ کووچبەرەیل ژیر ئاو کەفێد و سێ کەس خنکیەن
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
بەلەمیگ کووچبەرەیل لە دەریای ئیجە لە باشوور دورگەی کریتی یۆنان ژیر ئاو کەفت و وەلای کەم سێ کەس خنکیان.
پۆلیس کناراوەیل یۆنان بڵاویکرد، بەلەمیگ کووچبەرەیل کە گومانکرێد زیاتر لە 60 سەرنشین هەڵگردبوی لە دورگەی کریت وە مدوو هەڵکردن وا قایمیگ ژێرئاو کەفت.
دیاریکرد، توەنریا 56 سەرنشین رزگاربکرێد و تەرم سێ سەرنشینیش پەیاکریاس.
وەپای ئامارەیل کۆمسیۆن نەتەوە یەکگرتگەیل ئەرا کاروبار کووچبەرەیل، لە سەرەتای ئمساڵ تا ئیرنگە هەزار و 700 کەس لە ری کووچ نایاسایی لە دەریای ناوەڕاس و خوەرئاوای ئەفریقا گیان لەدەسدانە.