‏بەلەمیگ ئیرانی کەشتیبگ بازرگانی لە کناراوەیل عومان کەێدە ئامانج

‏شەفەق نیوز ـ لەندن/ تەهران

‏دەسەی بازرگانی دەریاوانی بەریتانیا، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە رویوەڕویبوین کەشتییگ کۆنتێنەرەیل وە وەئامانجگردن راستەوخوەی وە گولەیل بەلەمیگ سەربازی ئیرانی لە دویری نزیکەی 15 میل لە دەریایی باکوور خوەرهەڵات کناراوەیل شانشین عومان، لە ئەنجام زەرد فرەیگ کەشتیەگە و وتاق فەرماندەیەگەی رەسیە.

‏دەسەگە وت: "کەشتیەگە وەرجە ئەوەگ پەلامارەگە روی بەێد، خەوەر داگە لە نزیکەوبوین بەلەمیگ سەربازی ئیرانی"، و دیاری کرد "وتاق فەرماندەیی کەشتیەگە زەرەد فرەیگ وەپی رەسیە وە مدوو تەقەیلەو".

‏ئاژانس "تەسنیم" لە زوان چەن سەرچەوەیگەوە بڵاو کرد "هێزە چەکدارەیل ئیران تەقە لە کەشتیەگە کردنە دویای ئەوەگ کەشتیەگە هووشدارییەیل پشتگووش خستە"، و دووپاتکرد "رویداوەگە زەرەد گەورەیگ وە کەشتیەگە رەسانیە".

‏تا ئیسە هویچ وردەکارییگ تر دەربارەی زەردەیل گیانی یا چارەنویس دەسەی کەشتیەگە بڵاو نەکریاس.

