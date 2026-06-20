بۆلیڤیا رەوش ناکاو ئەرا رویوەڕوبۊن ناڕەزایەتییەیل راگەیەنێد

شەفەق نیوز - لاباز

رۆدریگۆ پاز، سەرۆک بۆلیڤی، ئمڕوو شەممە، رەوش ناکاو لە وڵاتەگە راگەیان، کە ری دەێد وە بڵاوکردن هیزەیل سوپا لەبان ئاستیگ فراوانتر ئەرا لاوردن وەربەسەیل و گلەوداین سیستەم دۊای ناڕەزایەتییەیلیگ کە ئابوورییەگە تویش پەککەفتن هاوردنە لە دریژایی پەنجا رووژ گوزەشتە.

گرووپە ناڕازییەیل، کە فرەیگیان هاوپەیمان سەرۆک چەپڕەو وەرین ئیڤۆ مۆرالێسن، رییە سەرەکییەیل بەسان، کە بۊە مدوو گیرخواردن ماشینە بارهەڵگرەیل و پەکخستن دابینکردن کەرەستەیل خوەراکی و سزەمەنی و دەرمان ئەرا ناوچەیل فرەیگ، لەناویان شار لاباز.

قەیرانەگە لە سەرەتا دۊای ئەوە هەڵسیا کە پاز وە کوتوپڕ پاڵپشتییەیل سزەمەنی پیشکەشکریاگ لە وەختیگ دۊر و دریژەو بڕی وە ئامانج کەمەوکردن کوڵهاوردن، لە ناوڕاس قەیرانیگ خەراوتربۊ لە دۆلار و گفتوگۆیل وەگەرد سندووق نەختینەی دەوڵەتی.

لەباوەت ئەو گامەیلە کە دۊاتر جیوەجی کریان ئەرا جیگیرکردن نرخەیل سزەمەنی و داوەزیان لە چاکسازییەیل پەیوەندیدار وە زەوییەیل کە جەماوەری نین، ناڕەزایەتییەیل تۊنترەو بۊن تا ئاڵشت بوون ئەرا رەوشیگ لە تویڕەیی فراوانتر، کە سەندیکایەیل داوای زیایکردن مووچە و دانان سنووریگ ئەرا کەمبۊن سزەمەنی و دۆلار و دەس لەکارکیشان پاز کردن.

لەبان ئەوە کە راگەیانن رەوش ناکاو وە کوتوپڕ چوودە بوار جیوەجیکردن، بایەسە لەبان سەرۆک کۆنگرێس لە رەوش ناکاوەگە ئاگادار بکەێد لە ماوەی 24 سەعات لە دەرکردن مەرسوومەگە، تا دۊای ئەوە لە وەرچەو کۆنگرێس ئەوە بوود کە رەسێدە 72 سەعات ئەرا پەسەنکردن ریکارەگە یا رەتکردنی.