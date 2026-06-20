"ئیبۆلا" رەسێدە ئیسرائیل

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

وەزارەت تەندروسی ئیسرائیلی، گومانکردن وە یەکەم تۊشهاتن وە ڤایرۆس "ئیبۆلا" ئەرا پیاییگ راگەیان کە لە کۆنگۆی دیموکراتی گلەو خواردگە.

وەزارەتەگە، لە بەیاننامەیگ کە کەناڵ "کان" فەرمی بڵاوی کرد وت کە بیمارەگە داوای چارەسەر پزیشکی کردگە دۊای دەرکەفتن نیشانەیل تا و ژانەسەر لەلای.

دەسنشان کرد ئەرا بردن پیاوەگە وەرەو خەسەخانەی رەمبام لە حەیفا، کە لەناوی چارەسەر وەرگرێد لەناو رەوشەیلیگ لە جیاوەکردن تون لە چەوەڕیکردن ئەنجامەیل وەشکین.

ئاژانس ناوەندەیل ئەفریقی ئەرا نواگیریکردن بیماریەیل و مقیەتیکاری لەلیان دۊکە جومعە راگەیانۊد، کە شمارەی تۊشهاتنە چەسپیاگەیل وە ڤایرۆس "ئیبۆلا" لە خوەرهەڵات کۆنگۆی دیموکراتی لە وەخت راگەیانن بڵاوبۊن بیماریەگە لە ئایار گوزەشتەو، بەرزەو بۊە ئەرا 875 بیمار، کە 202 مردن هاناویان.

بەیاننامەگە لە زوان وەڕێوەبەر گشتی ئاژانسەگە، جان کاسیا، هوشدارییگ لەوە کرد کە بڵاوبۊن بیماریەگە شایەت وە شیوەیگ رخدار خەراوتر بوود ئەگەر وە کوتوپڕ کۆنترۆڵ لەبانی نەکریەێد.

و لە 19 ئایار گوزەشتە، ریخریاگ تەندروسی جەهانی، وت کە بڵاوبۊن "ئیبۆلا" لە کۆنگۆی دیموکراتی "فرە نیگەرانکەرە"، و لە 17 لە خود مانگەگە رەوش ناکاو تەندروسی گشتی ناودەوڵەتی راگەیان.

ڤایرۆس "ئیبۆلا" کە بەێدە جۊریگ لە تەو خوینوەربۊن، بوودە مدوو ئاستەیلیگ بەرز لە مەرگ، و ئەرا یەکەمین جار لە ساڵ 1976 هاوەخت لە شار نزارا لە سودان و شار یامبۆکۆ لە کۆنگۆی دیموکراتی دەرکەفت.

ناو "ئیبۆلا" نریا بان بیماریەگە لەبان ناو چەم ئیبۆلا کە نزیکە لەو ئاواییە کە بڵاوبۊنەگە لەناوی لە کۆنگۆی دیموکراتی دەس وەپی کرد.