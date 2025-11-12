بیسەروشوینی 42 کووچبەر دویای پلیان بەلەمیگ لە کناراوەیل لیبیا

بیسەروشوینی 42 کووچبەر دویای پلیان بەلەمیگ لە کناراوەیل لیبیا
2025-11-12T11:11:28+00:00

شەفق نيوز- تەڕابلوس 

ریخریاگ کووچبەری ناودڵەتی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە لەلای کەمەو 42 کووچبەر بیسەروشوین بوینە و مەزەنە کریەێد گیانیان لەدەسدانە، دویای پلیان بەلەمیگ لاستیک وەرانوەر کناراوەیل لیبیا.

ریخریایەگە وەگورەی رۆیتەرز وت: 42 کووچبەر لەلای کەمەو وە بیسەروشوین دریانە قەڵەم، و مەزەنە کریەێد گیانیان لەدەسدانە دویای پلیان بەلەمیگ لاستیک وەرانوەر کناراوەیل لیبیا.

وتیش: دەسەڵاتەیل لیبیا هەفت کەس رزگار کردن کە تا ماوەی شەش رووژ دویای نقومبوین بەلەمەگەیان لەناو دەریا بوینە، کە بەلەمەگە 49 کەس لەناوی بویە.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon