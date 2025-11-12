بیسەروشوینی 42 کووچبەر دویای پلیان بەلەمیگ لە کناراوەیل لیبیا

شەفق نيوز- تەڕابلوس

ریخریاگ کووچبەری ناودڵەتی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە لەلای کەمەو 42 کووچبەر بیسەروشوین بوینە و مەزەنە کریەێد گیانیان لەدەسدانە، دویای پلیان بەلەمیگ لاستیک وەرانوەر کناراوەیل لیبیا.

ریخریایەگە وەگورەی رۆیتەرز وت: 42 کووچبەر لەلای کەمەو وە بیسەروشوین دریانە قەڵەم، و مەزەنە کریەێد گیانیان لەدەسدانە دویای پلیان بەلەمیگ لاستیک وەرانوەر کناراوەیل لیبیا.

وتیش: دەسەڵاتەیل لیبیا هەفت کەس رزگار کردن کە تا ماوەی شەش رووژ دویای نقومبوین بەلەمەگەیان لەناو دەریا بوینە، کە بەلەمەگە 49 کەس لەناوی بویە.