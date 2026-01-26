‏بیسەروشوینبوین پەنج کەس وە هیزگردن ئاگر لەناو کارخانەیگ خۆراک لە یونان

2026-01-26T08:49:03+00:00

شەفەق نیوز ـ ئەسینا

‏پەنج کەس، ئمڕوو دووشەممە، بیسەروشوین بوین وە مدوو هیزگردن ئاگر لەناو کارخانەیگ خوەراک لە نزیک شارۆچکەی تریکالا لەناوڕاس یونان.

‏وەرپرسیگ لە دەسەی ئاگر کپەوکردن یونان وەپای "رۆیتەرز" راگەیان "13 کەس لەناو کارخانەیگ بوین هنای ئاگر هیزگرێد و هەشت کەسیان توەنن لەو دامەزراوە خوەیان رزگاربکەن.

‏وتیش؛ "هووکار هیزگردن ئاگرەگەی شەوکی ئمڕوو دیارنییە" دەزگایەیل راگەیانن ناوخوەیی راگەیانن "وەرجە هیزگردن ئاگرەگە دەنگ تەقینەوەی قایمیگ ژنەفیاس".

‏وەرپرسیگ لە دەسەی کپەوکردن وت "نزیکەی 40 فەرمانبەر کپەوکردن و 13 بارهڵگر رەسینەس ئەرا کارخانە رویوەڕوی ئاگرەگە بوینە".

