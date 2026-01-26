بیسەروشوینبوین پەنج کەس وە هیزگردن ئاگر لەناو کارخانەیگ خۆراک لە یونان
شەفەق نیوز ـ ئەسینا
پەنج کەس، ئمڕوو دووشەممە، بیسەروشوین بوین وە مدوو هیزگردن ئاگر لەناو کارخانەیگ خوەراک لە نزیک شارۆچکەی تریکالا لەناوڕاس یونان.
وەرپرسیگ لە دەسەی ئاگر کپەوکردن یونان وەپای "رۆیتەرز" راگەیان "13 کەس لەناو کارخانەیگ بوین هنای ئاگر هیزگرێد و هەشت کەسیان توەنن لەو دامەزراوە خوەیان رزگاربکەن.
وتیش؛ "هووکار هیزگردن ئاگرەگەی شەوکی ئمڕوو دیارنییە" دەزگایەیل راگەیانن ناوخوەیی راگەیانن "وەرجە هیزگردن ئاگرەگە دەنگ تەقینەوەی قایمیگ ژنەفیاس".
وەرپرسیگ لە دەسەی کپەوکردن وت "نزیکەی 40 فەرمانبەر کپەوکردن و 13 بارهڵگر رەسینەس ئەرا کارخانە رویوەڕوی ئاگرەگە بوینە".