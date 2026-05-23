بەسانن بەش فرۆکەخانەیل خوەرئاوای ئیران تا دووشەممە
شەفەق نیوز ـ تەهران
دەسەڵاتدارەیل ئیران، ئمڕوو شەممە، خەوەردان لە بەسانن شمارەیگ فرۆکەخانە کە کەفێدە بەش خوەرئاوای لەناوچەی زانیاری فرۆکەوانی سەر وە تەهران.
دەسەڵاتدارەیل ئاگادارکردن کڕ ئاسمانی خاوەن شمارە OIIX 1010/26" فەرمان بەسانن دەرکردن وەگەرد ریداین وە کارکردن چەن دامەزراوەیل فرۆکەوانی دیاریکریاگ ئەراکارکردن لە ساعەتەیل رووژ.
دووپاتکرد، یاساگە تا رووژ دووشەممە وەردەوام بوود و کۆمپانیایل فڕۆکەوانی ناچار کردن وەرێژەی رەزامەنی نوو لە دەسەی فڕۆکەوانی شارستانی ئیرانی بگرن وەرجە ئەوەگ گەشتەیل مەدەنی لەو ناوچەیلە ئەنجام بیەن کە کەفنە وەر ئەو بڕیارە.
ئەو رێکارەیلە لە ساێ بەرزەوبوین گرژییەیل هەرێمی و درێژەدان وە جموجویلەیل سیاسی و دیپلۆماسی درویژەدانەیل واشنتۆن و تاران هاتگە، هاوکات وەگەد راپۆرتەیلیگ باس لە ئامادەکارییەیل ئەمریکی کەن ئەرا سیناریۆیل سەربازی.