‏بەسانن بەش فرۆکەخانەیل خوەرئاوای ئیران تا دووشەممە

شەفەق نیوز ـ تەهران

‏دەسەڵاتدارەیل ئیران، ئمڕوو شەممە، خەوەردان لە بەسانن شمارەیگ فرۆکەخانە کە کەفێدە بەش خوەرئاوای لەناوچەی زانیاری فرۆکەوانی سەر وە تەهران.

‏دەسەڵاتدارەیل ئاگادارکردن کڕ ئاسمانی خاوەن شمارە OIIX 1010/26" فەرمان بەسانن دەرکردن وەگەرد ریداین وە کارکردن چەن دامەزراوەیل فرۆکەوانی دیاریکریاگ ئەراکارکردن لە ساعەتەیل رووژ.

‏دووپاتکرد، یاساگە تا رووژ دووشەممە وەردەوام بوود و کۆمپانیایل فڕۆکەوانی ناچار کردن وەرێژەی رەزامەنی نوو لە دەسەی فڕۆکەوانی شارستانی ئیرانی بگرن وەرجە ئەوەگ گەشتەیل مەدەنی لەو ناوچەیلە ئەنجام بیەن کە کەفنە وەر ئەو بڕیارە.

‏ئەو رێکارەیلە لە ساێ بەرزەوبوین گرژییەیل هەرێمی و درێژەدان وە جموجویلەیل سیاسی و دیپلۆماسی درویژەدانەیل واشنتۆن و تاران هاتگە، هاوکات وەگەد راپۆرتەیلیگ باس لە ئامادەکارییەیل ئەمریکی کەن ئەرا سیناریۆیل سەربازی.

