بەرەی لوبنان.. پەلامارەیل ئیسرائیلی تونيگ دەیان قوربانی لە باشوور لەلییان کەفێدەو

شەفەق نیوز - بەیرووت

دەزگایەیل راگەیانن لوبنانی، خەوەردان لە کوشیان 8 لوبنانی و زەخمداربوین دەیان کەس، شەوەکی زۊ ئمڕوو سێشەممە، لە ئەنجام زنجیرەیگ لە پەلامارەیل ئیسرائیلی لەبان چەن ناوچەیگ لە باشوور.

سەرچەوەیل ناوخوەیی وتن: فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان ماشینیگ لەبان ری مسێلح لە قەزای سەیدا کردە ئامانج، کە بویە مدوو کوشیان دوو کەس، لە وەختیگ پەلاماریگ ئاسمانی لەبان شارۆچکەی دێر ئەنتار بویە مدوو کوشیان سێ کەس ترەک.

سەرچەوەیل وتنیش: شەش کەس زەخمدار بوین لە پەلاماریگ کە شارۆچکەی ئەنساریە کردە ئامانج، لە وەختیگ دوو کەس کوشیان و ژنیگ زەخمدار بوی لە ئەنجام پەلاماردان ماڵیگ لە ناوچەی عەرەبسالیم، لە وەختیگ کەسیگ کوشیا و سێ کەس ترەک زەخمدار بوین لە ناوچەی شبرێحا.

وەرانوەر ئەوو، سوپای ئیسرائیل، کوشیان یەکیگ لە سەربازەیلەی و زەخمداربوین پەنج کەس ترەک، لە جەنگەیل باشوور لوبنان راگەیان، و دیاری کرد کە رەقیب یەکەم ئەیال ئوریێل بیانکۆ، کە تەمەنی 30 ساڵە، کوشیا لە مەوقەی خزمەتکردنی جویر رانندەی ماشین ئاگرکپەوکردن لە لیوای 188.