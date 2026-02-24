بەریتانیا سزایەیلی لەبان رووسیا فراوانەو کەێد تا 297 خاڵ نوو بگرێدەو

شەفەق نيوز- لەندەن

دەسەڵاتەیل بەریتانیا، ئمڕوو سێشەممە، لیست سزایەیلی لەبان رووسیا فراوانەو کرد، تا 297 خاڵ نوو بگرێدەو لەناویان 240 قەوارە و7 کەس، ئەوەیش لە چوارەمین ساڵیاد دەسکردن جەنگ لە ئۆکرانیا.

وەزارەت دەیشت بەریتانیا لە بەیاننامەیگ وت: لە 24 شوبات 2026، وەزارەت دەیشت و کاروبار كۆمنولس و ئەوزوڵکردن دەسکردە وە نووەوکردن لیست سزایەیل بەریتانیا کە لە سایت ئەلیکترۆنی GOV.UK بڵاو کریاس، تت 240 قەوارە و7 کەس و50 کەشتی بگرێدەو.

لەناو ئەو قەوارەیلە 9 بانک رووسی، و چەن کۆمپانیایگ ساێنە دەزگای "روساتوم" حکومەتی رووسی ئەرا وزەی ئەتۆمی، لەناویان "روساتوم ئەرا پڕۆژەیل وزەی" و"روساتوم ئوفرسيز".

هەمیش کۆمپانیای نەفتی "ترانسنفت" و کێڵگەی گاز سروشتی "كريوگاز-فيسوتسك" سەروە کۆمپانیای "نوفاتيك"، و"کۆمپانیای گازبروم بورتوفايا ئەرا گاز شل".

ئەو سزایەیلە رەسینە " 142 کۆمپانیا لە دەوڵەت ئیمارات، و39 کۆمپانیا لە چین، و3 کۆمپانیا لە تايلاند، و دوو کۆمپانیا لە هندستان، و کۆمپانیای ئەليانس كاقيتاڵ، کە بارەگای هالە وارسو، وەگەرد دوو کەناڵ تەلەڤزیۆنی جۆرجی".

كايا كالاس خانمە سەرۆک دیبلۆماسیەت ئەوروپا، دویەکە دووشەممە، راگەیان کە یەکێتی ئەوروپا شکست هاورد لە رەسین وە هەماهەنگی وەبان بڕ بیسەم لە سزایەیل لەبان رووسیا، دووپاتیش کرد کە کارکردن ئەرا وەپشتسەرنان ناکۆکیەیل وەردەوامن.