بەریتانیا.. زەخمداری 4 کەس وە چەقووکیشان
شەفەق نیوز ـ لەندن
رووژنامەی "مێرەر" بەریتانی، ئمڕوو شەممە، راگەیان لە ئەنجام پەلاماردان وە چەقوو لە ویلایەت "ساری" لە باشوور خوەرهەڵات ئینگلتەرا، چوار کەس زەخمداربوین سێیانیان خوەنەوارن.
دیاریکرد: "رووژ جومعە سێ پیای کە خوەنەوار یەکیگ لە زانکۆیەیل لەندەنن، لە وێستگەی شەمەندەفەر 'ئیگهام' لە ویلایەت ساری دریانەسە وەر چەقوو"، رووشنیکرد "زەخمدارەیل هانەژیر چەودێری چڕ پزیشکی و تەندروسیان جیگیرە".
وەپای پۆلیس ناوخوەیی، پیایگ سی ساڵان کە توومەتبارە وە تاوانەگە دەسگیرکریاس.
پۆلیس راگەیان، کوو گشت زەخمدارەیل رویداوەگە رەسیەس ئەرا چوار کەس.
وەپای پۆلیس مەرافەگە هاتێ لەناوەین دوو کۆمەڵە بویە کە لە گوزەشتەیش یەکتر نەناسینە.