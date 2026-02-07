‏بەریتانیا.. زەخمداری 4 کەس وە چەقووکیشان

شەفەق نیوز ـ لەندن

‏رووژنامەی "مێرەر" بەریتانی، ئمڕوو شەممە، راگەیان لە ئەنجام پەلاماردان وە چەقوو لە ویلایەت "ساری" لە باشوور خوەرهەڵات ئینگلتەرا، چوار کەس زەخمداربوین سێیانیان خوەنەوارن.

‏دیاریکرد: "رووژ جومعە سێ پیای کە خوەنەوار یەکیگ لە زانکۆیەیل لەندەنن، لە وێستگەی شەمەندەفەر 'ئیگهام' لە ویلایەت ساری دریانەسە وەر چەقوو"، رووشنیکرد "زەخمدارەیل هانەژیر چەودێری چڕ پزیشکی و تەندروسیان جیگیرە".

‏ وەپای پۆلیس ناوخوەیی، پیایگ سی ساڵان کە توومەتبارە وە تاوانەگە دەسگیرکریاس.

‏پۆلیس راگەیان، کوو گشت زەخمدارەیل رویداوەگە رەسیەس ئەرا چوار کەس.

‏وەپای پۆلیس مەرافەگە هاتێ لەناوەین دوو کۆمەڵە بویە کە لە گوزەشتەیش یەکتر نەناسینە.