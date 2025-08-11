بەریتانیا.. دەسگیرکردن ناخاڵەیگ "نازیزم" پلان ئەرا پەلاماردان مزگەفتیگ داشتگە

شەفەق نيوز– لەندەن

میدیایل بریتانی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردان کە پولیس کوڕیگ لە تەمەن 16 ساڵان گردیە لایەنگرە لەناو گرووپیگ وە "نازیزمەیل نوو" ناسیاس، پلان جیوەجیکردن پەلاماریگ وەبان مزگەفتیگ لە شار گرينۆک سکۆتلەندی داشتگە.

کەناڵ "سكای نيوز" وت: وەرجە چەن مانگیگ ئەو ناخاڵە دەسگیر کریاس، هەنار روی وەرەو ناوەند ئیسلامی ئینفركلايد کردیاد، کە 275 نمازکەر گرێد، تا ئاگری بەێد، و ئومید داشتگە بڕی لە نمازکەرەیل بوود.

وەگورەی کەناڵەگە، ئەو کوڕە توەنستیە بڕوا وە ئیمام مزگەفتەگە بارێد کە خوازێد باێدە ناو ئاین ئیسلام، تا بتوەنێد یچوودە ناو مزگەفتەگەو، و لێکۆڵینەوە ئاشکرا کرد کە ئامادەکاری کەێد پەلامارەگە جیوەجی بکەێد، و لەبان سۆشیال میدیا پەخش زنەی بکەێد، وەلێ پولیس کەفتوێدە شوینی، وەگورەی زانیاریەیل هەواڵگری، و وەگەرد رەسینی دەسگیری کردن.

دەوانچەیگ وای ئەڵمانی و چەن چەقوویگ و چشتەیلیگ ئەرا دروسکردن بومب، وەگەرد دەفتەر بویچگ کە و وینەی خاج چەمیاگ و چاپیگ لە کتاو ئادۆڵف ھیتلەر وەپی بویە.

ئەو کوڕە چگە ژیر تاوانەگەی وەگورەی یاسای تیرۆر لە وەردەم دادگای باڵا لە گلاسكۆ.