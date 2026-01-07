بەریتانیا باس نیگەرانیی کەێد وەرانوەر جەنگ لە باکوور حەلەب

شەفەق نيوز- لەندەن

ئانا سنو خانمە کلکریای بەریتانیا ئەرا سوریا، ئمڕوو چوارشەممە، باس نیگەرانی قویلیگ کرد وەرانەور جەنگ لە باکوور پارێزگای حەلەب.

سنو لە پۆستیگ لەبان (X) نویسان: نیگەرانی قویلیگ دیرێد وەرانەور ئەو جەنگە لە باکوور حەلەب، و ئەو زەرەدەیلە کە رەسیە مەردم و ئاوارەبوینیان.

وتیش: بەریتانیا بانگواز کەێد ئەرا ئارامی دەسوەجی و وسانن جەنگ، دووپاتیش کرد لە گرنگی گفتوگۆ و مقیەتیکردن مەدەنیەیل و دویرخستنیان لە رخباریەیل زیاتر لە ئەنجام جەنگ.

شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، دووارە جەنگ ناوەین ئاسایش و هیزەیل حکومەت سوریا لە دەورگرد گەڕەک شێخ مەقسوود و ئەشرەفیە لەبان ری كاستيلو شيخان دەسوەپی کرد، دویای کەمیگ لە کپەوبەین دویەشەو.

شمارەی قوربانیەیل مەدەنی لای جەنگ وەردەوامە لە حەلەب رەسیە 7 کوشیاگ و زیاتر لە 50 زەخمدار، وەگورەی پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز.