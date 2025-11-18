بەریتانیا ئامادەکاری کەێد ئەرا قەیەغەکردن ڤیزا لەبان سێ دەوڵەت

شەفەق نیوز- لەندەن

شەعبانە مەحمود خانمە وەزیر ناوخؤی بەریتانیا، ئەوەسا سێ دەوڵەت قەیەغە کەێد لە وەرگردن ڤیزای چگن ئەرا ناو شانیشن یەکگردگ، کە شکست هاوێد لە گلەوداین کووچبەرەیل نائاسایی، لە وەختیگ پلان دانەێد ئەرا چاکسازی لە یاسای مافی مرۆڤ لە چوارچیوەی چاکسازی گشتگیر لە سیستەمی پەنابەری.

سێ دەوڵەت ئەفریقایی، ئەنگۆلا و نامیبیا و کۆمار کۆنگۆی دیموکرات، ئەوەسا کەفنە وەر قەیەغەی ڤیزا، کە ریگری لە گەشتیارەیل و کەسایەتیەیل و خاوەن کارەیلیان کەێد بچن ئەرا بەریتانیا، ئەگەر وەشیوەیگ خاستر هاوکاری نەکەن لە دەرکردن کووچبەرەیل نایاسایی وەگورەی ئاژانس «بی ئی ميديا»ی بەریتانی.

رووژنامەی تایمز وت: ئی گامە لە کریستی نویم خانمە وەزیر ئاسایش ناوخۆیی لە ئیدارەی ترەمپەو هاتیە.

خانمە وەزیر بەریتانیی وت: لە بەریتانیا پابەندی وە ریسگایەیل دیریمن، هەناێ وتمە ئەوەسا سزا لەبان ئەو دەوڵەتەیلە هێیەبد کە تاوانکارەیل و کووچبەرەیل نایاسایی گلەو نیەن، ئەوە تواسم بویشم.

وتیش: ئمڕوو پەیامم ئەرا حکومەتەیل بیگانە ئاشکراس، رازی بوون هاوڵاتیەیل خوەدان گلەو بیەین، یا جیاوازی هاتن ئەرا وڵاتمان لەدەس بیەن.