‏بۆرسەی ئیرانی دویای ٨٠ رووژ لە وسان دەرەیلی واز کەێد

2026-05-19T09:08:19+00:00

‏شەفەق نیوز - تەهران

‏ئیران خوەی ئامادە کەێد ئەرا دەسوەپیکردن مامەڵەیل لە بازاڕ پشکەیل لە ماوەی ئێ هەفتە، دویای وساننیگ کە 80 رووژ کیشا، وەپای ئەوەگ  دەسەی کاغەزەیل دارایی و بۆرسەی ئیرانی رایگەیان.

‏ئاژانس خەوەری  فەرمی ئیران لە دەستەگە راگەیان  بڕیار وازکردن بازاڕگە مامەڵەی پشکەیل و سندووقەیل وەبەرهێنان گرێدەو، وەگەرد پاکێجیگ لە رێکارەیل رێکخسن کە ئامانجیان کەمکردن بانوخوارکردنە، لەوانەش تەنگکردن مەودای بانوخوارکردن رووژانەی نرخەیل و چالاککردن سندووقەیل جێگیرکردن بازاڕ، وەگەرد بەهێزکردن چاودێری لەبان میکانیزمەیل نرخدانان.

‏وەپای میدیا فەرمییەیل، وسانن مامەڵەیل وە ئامانج پارێزگاریکردن لە دارایی وەبەرهێنەرەیل بویە لە ماوەی ئاڵۆزییەیل ناوچەیی، و رێگریکردن لە پرۆسەیل فروشتن فراوان کە کاریگەری بنێدە بان جێگیربوین بازاڕ.

‏گلەوخواردن  ئەرا مامەڵەکردنسەنین و فروشتن  پشکەیل و سندووقەیل خاوەنداری و داتاشریاگ داراییەگان لەخوەی گرێد، وەگەرد دروێژکردن وەخت مامەڵەکردنەیل، لە هەنگاویگ کە ئامانجی بەخشین وەخت زیاترە وە   کۆمپانیاگان ئەرا ئاشکراکردن داتایەیل داراییان.

