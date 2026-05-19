‏بۆرسەی ئیرانی دویای ٨٠ رووژ لە وسان دەرەیلی واز کەێد

‏شەفەق نیوز - تەهران

‏ئیران خوەی ئامادە کەێد ئەرا دەسوەپیکردن مامەڵەیل لە بازاڕ پشکەیل لە ماوەی ئێ هەفتە، دویای وساننیگ کە 80 رووژ کیشا، وەپای ئەوەگ دەسەی کاغەزەیل دارایی و بۆرسەی ئیرانی رایگەیان.

‏ئاژانس خەوەری فەرمی ئیران لە دەستەگە راگەیان بڕیار وازکردن بازاڕگە مامەڵەی پشکەیل و سندووقەیل وەبەرهێنان گرێدەو، وەگەرد پاکێجیگ لە رێکارەیل رێکخسن کە ئامانجیان کەمکردن بانوخوارکردنە، لەوانەش تەنگکردن مەودای بانوخوارکردن رووژانەی نرخەیل و چالاککردن سندووقەیل جێگیرکردن بازاڕ، وەگەرد بەهێزکردن چاودێری لەبان میکانیزمەیل نرخدانان.

‏وەپای میدیا فەرمییەیل، وسانن مامەڵەیل وە ئامانج پارێزگاریکردن لە دارایی وەبەرهێنەرەیل بویە لە ماوەی ئاڵۆزییەیل ناوچەیی، و رێگریکردن لە پرۆسەیل فروشتن فراوان کە کاریگەری بنێدە بان جێگیربوین بازاڕ.

‏گلەوخواردن ئەرا مامەڵەکردنسەنین و فروشتن پشکەیل و سندووقەیل خاوەنداری و داتاشریاگ داراییەگان لەخوەی گرێد، وەگەرد دروێژکردن وەخت مامەڵەکردنەیل، لە هەنگاویگ کە ئامانجی بەخشین وەخت زیاترە وە کۆمپانیاگان ئەرا ئاشکراکردن داتایەیل داراییان.

