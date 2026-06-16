‏بۆرسەی تەهران بازدەێد ئەرا ئاستیگ پەیمانەیی وە ماوەی چەن خولەکیگ

شەفەق نیوز - تەهران

‏نیشانەیل گشتی بۆرسەی تههران، ئمڕوو سێشەممە، ئاستیگ پەیمانەیی نوو وەخوەی دی، دویای ئەوەگ لە ماوەی کەمتر لە پەنج دەقە لە دەسوەپیکردن مامەڵەیل، بەربەست 5.1 ملیۆن خاڵ رەد کرد، کە یە گەورەترین بازدانە بازاڕ ئیرانی لە وەخت دامەزراننێ تا ئیسە وەخوەی دییە.

‏وەپیا داتایەیل بۆرسەی ئیرانی، و جویر ئەوەگ ئاژانس "فارس" ئیرانی بڵاوی کردگە، نیشانەیل گشتی ئاراستەی بەرزەوبوین قایمیگ خوەی درویژە دا، دویای ئەوەگ دانیشتن دویەکە دووشەممە لە 4,980,430 خاڵ کۆتایی هات و نزیکەی 162 هەزار خاڵ قازانج کرد، و ئیسەیش لە دەسوەپیکردن دانیشتن ئمڕوو توەنست لە ئاست پەنج ملیۆن خاڵ رەد بوود و بڕەسێد ئەرا 5.1 ملیۆن خاڵ.

‏وەپای داتاگان، نزیکەی 90 لەسەد پشکەیل بازاڕەگە لە دەقەیل یەکەم مامەڵەیل بەرزبوینەوەی نرخ وەخوەیان دیین، لە وەختیگ فەرمانەیل سەنین بەشیگ فە بوین لە پشکەیل توومارکریای.

‏شیکەرەوەیل لە بازاڕ سەرمایەی ئیرانی لەوباوەڕەن هاتنەناو سیولە ئەرا بازاڕەگە، و خاستربوین پێشبینییەیل قازانج کۆمپانیایەیل، وەگەرد ئاڵشتکاریەیل ئابووری دویاین مەوقە، بوینە مدوو ئەوەگ نیشانەگە ئێ بەرزبوین مێژووییە توومار بکەێد.

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