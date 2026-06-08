بەرزەوبۊن گەورەیگ لە نرخەیل نەفت لەئەنجام هەڵکشان جەنگ خوەرهەڵات ناوڕاس

شەفەق نیوز - بەغداد

نرخەیل نەفت جەهانی، ئمڕوو دوشەممە، باز دان ئەرا زیاتر لە 3 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، لەوەر هەڵکشان ئاڵووزییە ئەمنییەیل لە خوەرهەڵات ناوڕاس دۊای گورزەیل ئیسرائیلی لەبان لوبنان و ژنەفتن دەنگ تەقینەوەیل لەناو ئیران، کە یەیش بویە هووکار دروسبۊن رخیگ لەباوەت جیگیربۊن دابینکردن نەفت خاو لەڕی گەروو هورمز.

گریەبەسەیل ئایندەیی نەفت خاو برێنت وە بڕ 3.20 دۆلار یا وە ریژەی 3.39% بەرزەو بۊن تا بڕەسنە 96.24 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، لە وەختیگ نەفت خاو تێکساس ناوڕاس ئەمریکی وە بڕ 2.87 دۆلار یا وە ریژەی 3.17% بەرزەو بوی تا بڕەسێدە 93.41 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.

ئی دەسکەفتەیلە دۊای رووژیگ لە جیوەجیکردن گورزەیل نوویگ لەلایەن ئیسرائیلەو لەبان لوبنان هاتن، لە وەختیگ میدیایەیل راگەیانن ناوخۆیی خەوەردان لە ژنەفتن دەنگ رممەیلیگ لە تاران و تەبریز و ئەسفەهان لە سەعاتەیل یەکەم لە شەوەکی ئمڕوو دوشەممە، کە یەیش رخەیل لە وەردەوامبۊن پڕکیان لە ناوچەگە و کاریگەرییان لەبان رەوتەیل نەفت زیاترەو کرد.

نرخەیل نەفت لە دانیشتن جومعەی گوزەشتە داوەزیا کردۊن لەوەر ئومیدەیل ئەرا ئارامەوکردن ئاڵووزییەیل، باوجی پیشهاتە ئەمنییە دۊایینەیل رخەیل ئەرا ناو بازاڕەیل گلەو دان، وە تایبەت وەگەرد وەردەوامبۊن کاریگەری قەیران دەریاوانی لە گەروو هورمز کە وە رێڕەویگ سەرەکی ئەرا نزیکەی یەک لە پەنج دابینکردنەیل نەفت جەهانی دانریەێد.

لەی باوەتەو، وڵاتەیل هاوپەیمانی ئۆپێک+، دۊکە یەکشەممە، رێک کەفتن لەبان زیایکردن نوویگ لە بەرهەمهاوردن نەفت، باوجی شیەوکەرەیل دوینن کە کاریگەری بڕیارەگە لەبان بازاڕەگە سنووردار بوود لەوەر ئەو سەختییەیل کە رۊوەڕۊی بڕیگ لە وڵاتەیل بوونەو ئەرا وەدیهاوردن ئاستەیل ئامانجدار لە بەرهەمهاوردن.