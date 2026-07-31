بەرزەوبۊین ئامار کووچبەرە خنکیاگەیل.. ئیسپانیا: ئەوەگ لە سەبتە رۊ دا پیشێلکارییە ئەرا سەروەریی

شەفەق نیوز - وەشۊنکەفتن

سەرۆک وەزیرەیل ئیسپانی، پێدرۆ سانچێز، رووژ جمعە، ئۆپراسیۆنەیل دزەکردن کوەچبەرەیل کە شار سەبتە وەخوەی دی، وە "پیشێلکارییە ئەرا سەروەریی" زانست، لە وەختیگ ئامار خنکیاگەیل ئۆپراسیۆن دزەکردنەگە بەرزەو بۊ، لە وەختیگ ترەک کۆمسیۆن ئەوروپی باس ئومید خوەی کرد کە دەسەڵاتەیل مەغریبی رۆڵیگ بۊنن لە سنووردارکردن کووچکردن.

سانچێز لە لێدوانەیلیگ رووژنامەوانی کە ئاژانس شەفەق نیوز وەشۊنی کەفتیە، وت کە "چەتەیل قاچاخچێتی وە ئایەم بڕیار دادگای باڵا وە شیوەیگ هەڵە شیکردنەسەو وەپای بەرژەوەندییەیل خوەیان، و ئەوەگ لە سەبتە رۊ دا پیشێلکارییە ئەرا سەروەرییمان".

دووپات کرد کە حکومەت ئیسپانی هاریکاری وەگەرد دەسەڵاتەیل مەغریبی کەێد "ئەرا نواگیریکردن ریخریاگەیل قاچاخچێتی و داخیگیمن ئەرا ئەو شمارە لە گیانلەدەسداینە کە قەیرانەگە لە سەبتە وەجیی هیشتگە"، و زیای کرد: "ئەوەگ دۊکە لە سەبتە رۊ دا پەلاماریگە دژ وە سەروەریی نیشتمانی و گشت توانایەیل دەوڵەتەگە وەکار تیاریمن ئەرا وەرگریکردن لەلی".

لە خود چوارچیوە، میدیایەیل راگەیانن ئیسپانی لە سەرچەوەیل ئەمنیەو وت کە "ئامار گیانلەدەسداینەیل لەوەخت تەقەلای شمارەیگ گەورە لە کووچبەرەیل ئەرا رەدبوین لە مەغریبەو وەرەو سەبتە، بەرزەو بۊە ئەرا 27 خنکیاگ".

لە لای خوەیەو پولیس مەغریبی دەسگیرکردن نزیکەی 30 کەس لەوەخت تەقەکردن نزیک شار سەبتە راگەیان.

لە لاییگ ترەکەو، سەرۆک کۆمسیۆن ئەوروپی، ئۆرسولا ڤۆن دێر لاین وت: "نیەتۊنییمن ری وە هیچ کەسیگ بەیمن بچوودە ناو یەکێتی ئەوروپی بی پابەندبۊن وە رێسایەیلەمان".

دووپات کرد کە کۆمسیۆنەگە پشت بەسێد وە رۆڵ دەسەڵاتەیل مەغریبی لە سنووردارکردن ئۆپراسیۆنەیل کووچکردن.

لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو، راپۆرتەیل رووژنامەوانی خەوەردان لە رەدبوین 49 هەزار کووچبەر لە مەغریبەو وە ری دەریا و هشکانییەو وەرەو شار سەبتە، و گیانلەدەسداین 15 کووچبەر لەلیان وە خنکیان.