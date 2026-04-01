بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و لە هەولێر
شەفەق نیوز - ئەبو زەبی
سێ کۆمپانیای فرۆکەوانی ئیماراتی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان وڵاتەگەیان قەیەغەی چگنە ناو یا رەدکردن (ترانزێت) هاووڵاتییەیل ئیرانی کردیە.
هەر یەک لە کۆمپانیایەیل فرۆکەوانی ئیماراتی "ئیمارات"، "ئیتیحاد" و "فلای دوبەی"، ئی بڕیارە تایبەتە وە قەیەغەی چگنە ناو ئیرانیەیل ئەرا ناو وڵاتەگە، لە ری پلاتفۆرمە دیجیتاڵە فەرمییەیل خوەیانەو بڵاو کردن.
وەڕیوەبەرەیل ئیماراتی هیچ بەیاننامەێگ فەرمی ئەرا روونکردنەوەی هووکارەیل ئی گۆڕانکارییە دەرنەکردنە، ئی بڕیارەیش لە وەختیگ هاتییە کە لە گوزەشتە دوبەی "خەستەخانەی ئیران" و "یانەی ئیران" بەسابوی.
لە لای خویەو "فلای دوبەی" ئاشکرایکرد "ئی بڕیارە ئەو هاووڵاتییە ئیرانییەیلە نیەگرێدەو کە خاوەن (ڤیزای تەڵایی)ی ئیماراتین، و ریگە وەپیاندرێد بی هیچ سنوورێیگ بچنە ناو وڵاتەگە و لە فرۆکەخانەیلەو رەدبوون".