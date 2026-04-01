‏بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و لە هەولێر

‏سێ کۆمپانیای فرۆکەوانی ئیماراتی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان وڵاتەگەیان قەیەغەی چگنە ناو یا رەدکردن (ترانزێت) هاووڵاتییەیل ئیرانی کردیە.

‏هەر یەک لە کۆمپانیایەیل فرۆکەوانی ئیماراتی "ئیمارات"، "ئیتیحاد" و "فلای دوبەی"، ئی بڕیارە تایبەتە وە قەیەغەی چگنە ناو ئیرانیەیل ئەرا ناو وڵاتەگە، لە ری پلاتفۆرمە دیجیتاڵە فەرمییەیل خوەیانەو بڵاو کردن.

‏وەڕیوەبەرەیل ئیماراتی هیچ بەیاننامەێگ فەرمی ئەرا روونکردنەوەی هووکارەیل ئی گۆڕانکارییە دەرنەکردنە، ئی بڕیارەیش لە وەختیگ هاتییە کە لە گوزەشتە دوبەی "خەستەخانەی ئیران" و "یانەی ئیران" بەسابوی.

‏لە لای خویەو "فلای دوبەی" ئاشکرایکرد "ئی بڕیارە ئەو هاووڵاتییە ئیرانییەیلە نیەگرێدەو کە خاوەن (ڤیزای تەڵایی)ی ئیماراتین، و ریگە وەپیاندرێد بی هیچ سنوورێیگ بچنە ناو وڵاتەگە و لە فرۆکەخانەیلەو رەدبوون".