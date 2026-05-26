بەرزەوبوین جەنگ لەناوەين ئيسرائيل و حزبولڵا.. گورزەیل و فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان وەبان شوینیگ سەربازی
شەفەق نيوز - بەيرووت
باشوور لوبنان، ئمڕوو سێشەممە، گرژییگ سەربازی فراوان لەناوەین سوپای ئیسرائیلی و حزبولڵا وەخوەی دی، کە گورزەیل ئاسمانی هەس و پەلامارەیل وە فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان لەخوەی گرد، لە ناوڕاس توومەتەیل وە یەکتری لەباوەت شکانن وسانن تەقەکردن.
سوپای ئیسرائیل، وەگورەی میدیایەیل راگەیاندن عیبری، راگەیان کە لە ماوەی شەو گوزەشتە پەلامار زیاتر لە 100 ئامانج و ژیرخان و ئەندامەیل سەر وە حزبولڵا لە ناوچەیل بیقاع و باشوور لوبنان جیوەجی کردکە، و دووپات لە کەفتن چەن فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان کرد کە حزبولڵا وەشانیە لەناو خاکەیل ئیسرائیلی بی ئەوەگ هیچ زەخمداريیگ توومار بکریەێد.
رادیۆی سوپای ئیسرائیلي دیاري کرد کە فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان ترەک شوینیگ سەربازی لە ناوچەی جەليل کردیەسە ئامانج بی ئەوەگ فیکەی هوشداری کارا بکریەن، لە وەختیگ کەناڵ "ئای 24" عیبری خەوەردا کە هیزەیل ئیسرائیلی چگنەسە ناو باکوور "کڕ زەرد" لە باشوور لوبنان و ئۆپەراسیۆنەیل جیوەجی کردنە وە ئامانج لەناوبردن سەکوویەیل وەشانن فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان سەر وە حزبولڵا.
لە وەرانوەر ئەوە، ئاژانس فەرمی خەوەرەیل لوبنانی خەوەردا کە شارۆچکەی سریفە و کەناراو مەنسووری لە قەزای سوور ئەرا کەفتیەسە وەر گورز ئیسرائیلی، لە وەختیگ میدیایەیل راگەیاندن لوبنانی قسە لەباوەت زنجيرەيگ پەلامار کردن کە رەسێدە چەن ناوچەیگ لە باشوور.
لە لای خوەییش، "وەرگری ئیسلامي" سەر وە حزبولڵا ئامانجگردن گردەوبوینیگ ئەرا ئامێرەیل وسەربازەیل سوپای ئیسرائیل لە لای چەمەگە لە ناوچەی زەوتەر خوەرهەڵات وە گولەیل تووپخانە راگەیان، و دووپاتیش کرد لە سزانن ئامێریگ "هامەر" ئیسرائیلی دۊاي ئامانجگردنی وە فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان لە جۊر "ئەبابيل"، وەپای میدیایەیل راگەیاندن سەر وە حزبولڵا.
لەی چوارچیوە، پەیامنێر کەناڵ "مەیادين" سەر وە حزبولڵا، خەوەردا لە بەرزەوبوێن ئامار کوشیانەیل پەلامارەیل ئيسرائیلي لەبان ناوچەی مشغەرە لە خوەرهەڵات لوبنان ئەرا 14 کەس، وەگەرد وەردەوامبوین پرۆسەیل گەردین لەژیر رمیاگەیل، لە وەختیگ فڕۆکە جەنگییەیل ئیسرائیلی دوو پەلامار نوو ئەنجام دان لەبان ناوچەی يەحمەر شەقيف لە باشوور وڵاتەگە.
ئی جەنگە لە سای وەردەوامبوین ئاڵووزییەیل لەبان سنوورەیل لوبنانی ئیسرائیلی تێد، وەگەرد گورز و پەلامارەیل ئاسمانی لە چەن سەعات سەرەتای شەوەکییەو.