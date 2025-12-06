بەرزەوبوین ئامار کوشیاگەیل لافاوەیل ئیندۆنیزیا ئەرا 883 کەس

شەفق نيوز- جاکرتا

ئاژانس نیشتمانی کارەساتەیل لە ئیندۆنیزیا، ئمڕوو شەممە، بەرزەوبوین ئامار کوشیاگەیل لافاوەیل و رمیان زەوی لە دوورگەی سۆموترە راگەیان، وتیش 883 کەس لەلای کەمەو مردنیان توومار کریا.

وتیش: هیمان زیاتر لە 520 مەی بیسەروشوینە وەگەرد زەخمداری نزیکەی 4200 کەس.

دیاری کرد کە ئێمە شمارە سێ کەرت گرێدەو - ئاتیشە و سۆموترەی باکوور و سۆموترەی خوەرئاوا - کە تا چەن رووژیگ واران رفتیگ لەناویان واریە و بویە مدوو لافاو چەمەیل و زەرەد گەورەیگ لە ژیرخانەیل هامشوو.

کەرت ئاتشیە زیاترین کوشیان توومار کرد کە رەسیە 345 کەس و174 بیسەروشوین.