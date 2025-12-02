بەرزەوبوین ئامار لافاوەیل سۆموترەی ئیندۆنیزیا ئەرا 631 کوشیای و یەک ملیۆن ئاوارە

شەفق نيوز- جاكرتا

ئامار قوربانیەیل لافاو و رمیانەیل زەوی لە دوورگەی سۆموترەی ئیندۆنیزیا بەرزەو بوی ئەرا 631 کەس، و یەی ملیۆن کەسیش ئاوارە بوین، وەگورەی ئاژانس وەڕیەوبردن کارەساتەیل، ئمڕوو سێشەممە.

ئاژانسەگە وتیش: "472 کەس بیسەروشوینە، و 2600 کەسیش لە 3 پارێزگا لەو دوورگە زەخمدار بوینە".

ئاژانسەگە وتیش: "زیاتر لە 3.3 ملیۆن کەس کەفتنە کاریگەری لافاوەیل و یەی ملیۆن کەسیش وەرەو پەناگەیل وەختانە بریان".

ئاست ئی کارەساتە زیاتر ئاشکرا بوی وەختیگ وارانەیل وەرزی دان لە بەشەیل فراوانیگ لە سۆموترە لە هەفتەی گوزەشتە کە بویە مدوو لافاو چەمەیل و رمیان زەوی و نقومبوین ناوچەیلیگ وەتەواوی.

وەرجەیە، راپۆرتەیل باس کردن کە کەرت سۆموترەی باکوور فرەترین زەرد وەپی رەسیە کە مردن 283 کەس توومار کریا.

وەرپرسەیل راگەیانن کە 165 مردن لە سۆموترەی خوەرئاوا توومار کریاس و156 مردن لە کەرت في مقاطعة ئاتشيه، لە دیم باکوور سۆموترە.

لافاو و رمیانەیل زەوی لە ئیندۆنیزیا و تایلاند و مالیزیا و سریلانکا لە هەفتەی گوزەشتە بویە مدوو کوشیان نزیکەی 1200 کەس و بیسەروشوینی سەدان.