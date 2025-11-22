بەرزەوبوین ئامار لافاوەیل ڤێتنام ئەرا 55 کوشیاگ و13 بیسەروشوین
شەفەق نیوز - هانۆی
ئمڕوو شەممە، شمارەی قوربانیەیل لافاو و رمیان زەوی لە ناوەڕاس ڤێتنام ئەرا 55 کەس بەرزەوبوی.
ئاژانس حکوم ئەرا رویوەڕویبوین کارەساتەیل راگەیان: "شمارەی قوربانیەیل لافاو و رمیان زەوی لە ناوەڕاست ڤێتنام بەرزەوبویە ئەرا 55 کەس، وەرد دیارنەمان 13 کەس ترەک".
ڕێژەی وارانبارین لە بڕیگ ناوچەی ناوەڕاس ڤێتنام لە ماوەی هەفتەی وەرین لە 1900 ملیمەتر رەدکرد.
نزیکەی نیم قوربانییەیل لە پارێزگای داک لاک بوین، کە 27 کەس گیان لەدەس دا، لەوەختیگ 14 کەس لە پارێزگای خانی هووا گیان لەدەسدا.
حکومەت مەزەنە کەێد "لافاوەیل نزیکەی 8.98 تریلیۆن دۆنگ (341 ملیۆن دۆلاری ئەمریکی) زەرد ئابووری رەسانییە".