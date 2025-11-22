‏بەرزەوبوین ئامار لافاوەیل ڤێتنام ئەرا 55 کوشیاگ و13 بیسەروشوین

‏بەرزەوبوین ئامار لافاوەیل ڤێتنام ئەرا 55 کوشیاگ و13 بیسەروشوین
2025-11-22T09:31:05+00:00

‏شەفەق نیوز - هانۆی

‏ئمڕوو شەممە، شمارەی قوربانیەیل لافاو و رمیان زەوی لە ناوەڕاس ڤێتنام ئەرا 55 کەس بەرزەوبوی.

‏ئاژانس حکوم ئەرا رویوەڕویبوین کارەساتەیل راگەیان: "شمارەی قوربانیەیل لافاو و رمیان زەوی لە ناوەڕاست ڤێتنام بەرزەوبویە ئەرا   55 کەس، وەرد دیارنەمان  13 کەس ترەک".

‏ڕێژەی وارانبارین لە بڕیگ ناوچەی ناوەڕاس ڤێتنام لە ماوەی هەفتەی وەرین لە 1900 ملیمەتر رەدکرد.

‏نزیکەی نیم قوربانییەیل لە پارێزگای داک لاک بوین، کە 27 کەس گیان لەدەس دا، لەوەختیگ 14 کەس لە پارێزگای خانی هووا گیان لەدەسدا.

‏حکومەت مەزەنە کەێد  "لافاوەیل نزیکەی 8.98 تریلیۆن دۆنگ (341 ملیۆن دۆلاری ئەمریکی) زەرد  ئابووری رەسانییە".

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon