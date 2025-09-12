بەرزەوبوین ئامار قوربانیەیل ناڕەزایەتییەيل نیپاڵ ئەرا ٥١ کوشیاگ

شەفەق نیوز - کاتماندو

پۆلیس نیپاڵ، ئمڕوو جمعە، راگەیان کە شمارەی کوشیاگەیل ناڕەزایەتییە تونوتیژەیل دژە گەندەڵی لەو وڵاتە لەلای کەمەو ئەرا ٥١ کەس بەرزەو بوی.

میدیایەیل خوەرئاوا بڵاو کردن کە "شمارەی کوشیاگەیل ئەو ناڕەزایەتی و خوەینشاندانەیلە کە چەن رووژیگە لە نیپاڵ وەردەوامە رەسیە 51 کەس، کە لەلای کەمەو 21 ناڕەزا و سێ ئەفسەر پۆلیسن".

یەیش لە وەختیگ کە گفتوگۆ لە ناوەین سەرۆک کۆمار و سەرکردەیل ناڕەزایەتی و کەسایەتییە سەرەکییە ئەگەرییەیل کە توەنن سەرکردایەتی ئیدارەیگ وەختانە بکەن و سوپا کە قەیەغەی هامشوو چەسپانیە و کۆنترۆڵی کردگە وەردەوامە.

سوپای نیپاڵ، ئمڕوو جمعە، راگەیان کە زیاتر لە ١٠٠ تفەنگ تاڵانکریاگە لە مەوقەی راپەڕینەگە وەدەس ناڕەزایەیل بویە، و زیاتر لە ١٢ هەزار و ٥٠٠ زیندانی لە چەن زیندانیگ لە وڵاتەگە مەوقەی ئاژاوە واینە.

وەزارەت پەیوەندییە گشتی و زانیارییەیل سوپای نیپاڵ رووژ چوارشەممە، بەیاننامەیگ بڵاوکرد و وت: "سوپای نیپاڵ کە کۆنترۆڵ ئاسایش نیشتمانی کەێد، قەیەغەی هامشوو گشتگیر کرد تا ساعەت ٥ ئیوارەی رووژ چوارشەممە ١٠ی ئەیلول، ئیجا تا ساعەت ٦ شەوەکی پەنجشەممە".

سوپا وتیش: بڕیارەگە لەوەر هەڕەشە وەردەوامەیل لەبان بیوەیی گشتیە، چوینکە کەسە بشیونەیل وەردەوامن لە دزەکردن ئەرا ناو ناڕەزایەتییەیل، لەناوبردن موڵک و ماڵ کەسی و گشتی، سزانن و تاڵانکردن و ئەنجامدان پالامار تونوتیژ وە ئامانج، لەناویان تەقەلای پەلاماردان خەڵک.

شەوەکی رووژ دووشەممە خوەینشاندان دەسوەپی کرد و هەزاران کەس رشیانە ناو جادەیل کاتماندۆی پایتەخت و شارەیل ترەک و داوای گلەوداین سۆشیال میدیا و ئیدانەکردن بەڵای گەندەڵی کردن کە وتن وڵاتەگە شیونێد.

لە ڤیدیۆکلیپیگ دەرکەفێد کە کارمەنەیل حکومەت نیپاڵ لە کاتماندۆی پایتەخت وان و خوەیان وە هێلیکۆپتەرەو گردنە، لە وەختیگ خوەینشاندان وەردەوامە لە وڵاتەگە.

میدیا ناوخۆییەیل بڵاو کردن کە سوپای نیپاڵ وە هەلیکۆپتەریگ راما چاندرا پرادێشی سەرۆک نیپاڵ هەڵگردنە ئەرا شیڤاپوری، کە ناوەندیگ مەشقی سەربازی هاناوی، ئەرا دڵنیابوین لە بیوەیی، دویای ئەوەگ ناڕەزایەیل پەلامار شوین نیشتەجیبوینی دان.