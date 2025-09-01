بەرزەوبوین ئامار زەویلەرزەگەی ئەفغانستان ئەرا زیاتر لە 800 کوشیاگ و دوو هەزار زەخمدار

2025-09-01T09:36:53+00:00

شەفەق نیوز ـ کابوڵ 

حکومەت ئەفغانستان، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان ئامار زەویلەرزە ویرانکەرەگە کە دویەشەو یەکشەممە دا لە خوەرهەڵات وڵاتەگە بەرزەوبوی.

وەپای کۆتا ئامار شمارەی کوشیاگەیل زیاترە لە 800 کەس و نزیکەی  2800کەسیش زەخمدارە، وەپای قسەکەر فەرمی حکومەتەگە.

 راپۆرتە سەرەتایەیل کە لە گوزەشتە دەرچگە لە راگەیاننەیل فەرمی خەوەردا لە کوشیان نزیکەی 500 کەس و زەخمداری هەزار کەس، و وەزارەت ناوخوەی باس لە کوشیان 622 کەس کرد.

تا ئیسە دەسڵاتدارەیل تەندروسی حکومەت تالیبان کارکەن ئەرا دووپاتکردن  شمارەی فەرمی قوربانیەیل و رەسین وە ناوچەیل زەرەد دی.

