بەرزەوبوین ئامار زەویلەرزەگەی ئەفغانستان ئەرا زیاتر لە 800 کوشیاگ و دوو هەزار زەخمدار

شەفەق نیوز ـ کابوڵ

حکومەت ئەفغانستان، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان ئامار زەویلەرزە ویرانکەرەگە کە دویەشەو یەکشەممە دا لە خوەرهەڵات وڵاتەگە بەرزەوبوی.

وەپای کۆتا ئامار شمارەی کوشیاگەیل زیاترە لە 800 کەس و نزیکەی 2800کەسیش زەخمدارە، وەپای قسەکەر فەرمی حکومەتەگە.

راپۆرتە سەرەتایەیل کە لە گوزەشتە دەرچگە لە راگەیاننەیل فەرمی خەوەردا لە کوشیان نزیکەی 500 کەس و زەخمداری هەزار کەس، و وەزارەت ناوخوەی باس لە کوشیان 622 کەس کرد.

تا ئیسە دەسڵاتدارەیل تەندروسی حکومەت تالیبان کارکەن ئەرا دووپاتکردن شمارەی فەرمی قوربانیەیل و رەسین وە ناوچەیل زەرەد دی.