بەرازیل گلەوخواردن دویەتە داعشیەگەی راگەینێد دویای 9 ساڵ لە عراق و سوریا

شەفەق نيوز- بەرازيليا

دەسەڵاتەیل بەرازیل، ئمڕوو جمعە، گلەوخواردن یەکیگ لە هاوڵاتیەیل ژنی راگەیان کە کەفتە ناو ریخریاگ داعش، و تا ماوەی نۆ ساڵ وەگەردیانەو بویە لە عراق و سوریا.

دەسەڵاتەیل وتن: هاوڵات "كارينا ئەيالين رايول باربوسا" دویای خۆ ساڵ ئەرا بەرازیل گلەو خوارد، کە نیوەی تەنیا ژنیگە کە دویای چگنی ئەرا ناو ریخریاگ تیرۆری و زنی مەنیەسەو.

باربوسا پیرەکە چوارشەممە رەسیە فڕوکەخانەی گواروليوس لە ساو باولۆ، لەناو کاروانیگ لە دیمەشقەو وەبان دۆحە هاتگە، وەگەرد کوڕەگەی لە تەمەن هەفت ساڵان، کە لە یەکیگ لە ئەندامەیل داعش زایەسەی.

گلەوخواردنی وە سەرپەرشتیاریی پولیس فیدڕاڵی بەڕازیلی و دیبلۆماسیەیل وەڕیەو چگ.

باربوسا، کە خەڵک شار برایم باکوور بەرازیلە، لە زانکۆی فیدراڵی لە برازیل رووژنامەوانی خوەنستیاد تا لە ساڵ 2016 دیاری نەمەن.

لێکولینەوەیل پولیس فیدراڵی ئەوە ئاشکرا کردن کە وە ئیستەنبوڵەو چگەسە ناو سوریا و لە ریقە داکاسیاس.

وەگورەی بەیاننامەیگ فەرمی، باربوسا لە ساڵ 2014 بویە موسوڵمان، دویای یایگردن زوان عەرەبی لەناو مزگەفتیگ لە شارەگە، کە مەزەنە کریەێد لەورەو پەیوەندی وە تووڕەیل سەربازکردن ناودەوڵەتی کردگە کە پەیوەندی وە ریخریاگ داعش دیرن.

پرس باربوسا مشتومڕ فراوانیگ لەناو بەرازیل دروس کرد لەبان بڵاوبوین تووڕەیل تونەڕەوی، و چوین دویەتیگ لە بنەماڵەیگ کاسۆلیکی بچوودە ناو رخباترین ریخریاگەیل لە میژوو نوو.

چارەنویس باربوسا و کوڕەگەی وە نادیار مینێد، کە ئیسە هانە ژیر دەس دەسەڵاتەیل فیدراڵی.