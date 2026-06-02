بەحرێن قەیەغەی گەشتکردن هاوڵاتیەیلی ئەرا ئیران و عراق کەێد
شەفەق نیوز ـ مەنامە
وەزارەت ناوخوەی بەحرێن، ئمڕوو سێشەممە، قەیەغەی گەشتکردن هاوڵاتیەیلی ئەرا ئیران و عراق کرد تا ئاگادارکردن ترەک، بڕیارەگە چوودەو ئەرا تێکچگن بارودۆخ ئەمنی کە وە "دەسدرویژیەیل ئیران" ناویبرد.
وەزارەت ناوخوەی بەحرێن لە بەیاننامەگەی وت: " لە وەر پاراستن ئاسایش نیشتیمانی و بیوەیی گشت هاوڵاتیەیل وەزارەت ناوخوەی راگەیان کە بڕیار داگە وە قەیەغەی گەشتکردن هاوڵاتیەیلی ئەرا ئیران و عراق، تا ئاگادارکردن ترەک".
دووپاتکرد، رێکار یاسایی هەوەجە کریاگ وەرانوەر سەرپیچیکەرەیل یاسا گرنە وەر".