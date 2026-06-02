‏بەحرێن قەیەغەی گەشتکردن هاوڵاتیەیلی ئەرا ئیران و عراق کەێد

‏شەفەق نیوز ـ مەنامە

‏وەزارەت ناوخوەی بەحرێن، ئمڕوو سێشەممە، قەیەغەی گەشتکردن هاوڵاتیەیلی ئەرا ئیران و عراق کرد تا ئاگادارکردن ترەک، بڕیارەگە چوودەو ئەرا تێکچگن بارودۆخ ئەمنی کە وە "دەسدرویژیەیل ئیران" ناویبرد.

‏وەزارەت ناوخوەی بەحرێن لە بەیاننامەگەی وت: " لە وەر پاراستن ئاسایش نیشتیمانی و بیوەیی گشت هاوڵاتیەیل وەزارەت ناوخوەی راگەیان کە بڕیار داگە وە قەیەغەی گەشتکردن هاوڵاتیەیلی ئەرا ئیران و عراق، تا ئاگادارکردن ترەک".

‏دووپاتکرد، رێکار یاسایی هەوەجە کریاگ وەرانوەر سەرپیچیکەرەیل یاسا گرنە وەر".

