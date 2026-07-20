"بێ کاپتن و پەسا ئاگر گرێد".. پەلاماریگ نادیار لەبان کەشتییگ لە وەرانوەر عومان

شەفەق نیوز- لەندەن

دەسەی دەریایی بەریتانی، ئمڕوو دووشەممە، کەفتن کەشتییگ وە وەر پەلاماریگ وە گولەیگ نادیار لە وەخت رەدبۊنی لە مەودای هەشت میل دەریایی باکوور خوەرئاوای ناوچەی کەمزار لە سوڵتاننشین عومان راگەیان.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز چەودیاریی کرد، باس ئەوە کرد کە تیم کەشتییەگە وە وەبیوەی لەلی دەرچگنە، و دووپات کرد لەبان توومارنەکردن هیچ زەخمدارییگ لەناو ئەندامەیل تیمەگە.

دیاری کرد کە ئەو ئاگرە کە لەناو کەشتییەگە هەڵسیاگە هێمان وەردەوامە و تا ئیسە کۆنترۆڵ نەکریاس، لە وەختیگ کەشتییەگە وەردەوامە لە رەدبۊن وەبی کاپتن.

دەسەگە وتیش کە تا ئیسە هیچ راپۆرتێگ نەڕەسیە لەبان کەفتن دەرئەنجامەیل یا زەرەدەیل ژینگەیی وە مدوو رۊداوەگە.

هەرلیوا سوپای پاسداران ئیرانی، دویەکە یەکشەممە، راگەیان لە ئامانجگردن دوو کەشتی لە تەنگەی هورمز، و دووپات کرد لە وەدویاچگن دوو کەشتی ترەک لە رەدبۊن دۊای وەشانن هوشدارییەیل ئەرا ئەوان.

فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی "سێنتکۆم"، شەممەی گوزەشتە، راگەیان لە ئاڵشتکردن رێڕەو 5 کەشتی بازرگانی و پەکخستن یەک کەشتی لە 18ی تەموز/یۆلیۆی ئیسە، و دووپات کرد کە "هیزەیل ئەمریکی وەردەوامن لە چەسپانن گەمارۆی دەریایی وەردەوام لەبان ئیران وە شیوەی سەختیگ".