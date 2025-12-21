بڕیان ناکاوی کارەبا لە نزیکەی 130 هەزار ماڵ لە سان فرانسیسکۆی ئەمریکا
شەفەق نيوز- واشنتۆن
کۆمپانیای گاز و کارەبای "باسيفيك"، ئمڕوو یەکشەممە، بڕیان کارەبا لە نزیکەی 130 هەزار ماڵ و کۆمپانیا لە شار سان فرانسیسکۆی ئەمریکا راگەیان.
بڕیان کارەبا بەش گەورەیگ لە باکوور شارەگە تاریکەو کرد، هەرلە گەڕەکەیل ريچمۆند وبريسيديو و ناوچەیل دەورگرد پارک گۆڵدن گيت، ئیجا بڕیانەگە زیایەو بوی.
کۆمپانیاگە وەڵام داوای ئاشکراکردن مدووەیل بڕیان کارەبا نەیا.
پۆستەیل بان سۆشیال میدیا باس بەسیان چێشتەخانە و دوکانەیل وە بڕەو کردن و کوورەوبوین چراخەیل جادە و جەژن زایینی.
فریاکەفتن لە سان فرانسیسکۆ لەبان ئێکس نویسان: شیواشیو گەورەیگ لە ئاست حمە شارەگە بویە.
وەرپرسەیل وەرگری شارستانی وتن: بەشیگ لەو بڕیانە لەوەر ئاگر شوینیگ لە کۆمپانیای باسيفيك بویە.
کۆمپانیاگە وتیش: نیەتوەنێد دووپات بکەێد ئەگەر کارەبا ئمڕوو گلەو خوەێد یا نە.