بڕیان کارەبا لە و وسیان و کاروانەیل ئاسمانی لەوەر زریانەیل سەختیگ لە نیوزلەندا

شەفەق نیوز - ویلنگتۆن

ئمڕوو دووشەممە، واران رفت و وای تون پەک کاروانەیل ئاسمانی و قەتارەیل خست و دەسەڵاتدارەیل ناچارکرد ریەیل بەشیگ لە دوورگەی باکوور نیوزلەندا بوەسن و دەیان هەزار خەڵک ئەو وڵاتە بی کارەبا بوون.

فڕۆکەخانەگە راگەیان کە "فرەی گەشتەیل ئەرا ویلنگتۆن و لە پایتەخت وڵاتەو، شەوەکی ئمڕوو هەڵوەشیانەو یا دویاکەفتن".

دەزگایەیل راگەیانن بڵاو کردن کە "ئایەر نیوزلەندا کارەیل لە فڕۆکەخانەیل وێلینگتۆن، ناپیر و پاڵمەرستۆن نۆرس وسان".

دەسەڵاتدارەیل وتن: "زیاتر لە 30 هەزار ماڵ بی کارەبا بوی، لەناویان نزیکەی 10 هەزار کەس لە ویلنگتۆن". لە گشت ناوچەیل ویلنگتۆن داوای لە مەردم کریا "لە ریوبانەیل دویرەو بکەفن"، لە وەختیگ چەن مەکتەویگ بەسیا، لەوەر ئەوە کە تیمەیل فریاگوزاری تویش زیانیگ فراوان بوین.

ئەو وینەیلە کە لە ری ئۆنلاینەو بڵاو کریانە نشان دەن کە ناوچە ئاواینشینەیل لافاو گردیەسەیان و ماڵە کەفتنەسە ژیر ئاو و بەشیگ لە ریەیل رمیانە.

لە سەرەتای هەفتەو، سیستەمیگ پەستان نزم کە قویلترەو بوود، چەن ناوچەیگ خوەرهەڵات دوورگەی باکوور گردیەسەو و واران فرەیگ و زریان تونیگ هاورد.