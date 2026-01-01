بوڵگاریا وە فەرمی یۆرۆ جویر پویل نیشتمانی پەسەن کرد
شەفەق نیوز- سۆفیا
ئمڕوو پەنجشەممە، وڵات بوڵگاریا وە فەرمی پویل "یۆرۆ" جویر پویل نیشتمانیی خوەی لە یەک کانون دويەم پەسەن کرد، وەیەیش بویە ٢١ـەمین دەوڵەت کە چوودە ناو ناوچەی یۆرۆ، نرخەگەشی وە جیگیری دیاریکریاس کە هەر (١.٩٥٥٨٣) لیڤ بوڵگاری وەرانوەرە وە یەک یۆرۆ.
لە گوزەشتە ئەنجومەن یەکێتی ئەورووپا لە ٨ تەمموز گوزەشتە وە فەرمی رەزامەنی دا لەبان پەیوەستبوین بوڵگاریا وە ناوچەی یۆرۆ لە ١ کانوون دویەم ٢٠٢٦، و نرخ ئاڵشتکردن (لیڤ بوڵگاری) وە ١.٩٥٥٨٣ ئەرا هەر یۆرۆیگ دیاری کرد.
بوڵگاریا لە ١ کانوون دویەم ٢٠٠٧ پەیوەنی وە یەکێتی ئەورووپا کرد، و ئیرنگە بویە ٢١ـەمین دەوڵەت لە ناوچەی یۆرۆ.
بولگاریا مشتومڕ کۆمەڵاتی فراوانیگ وەخوەی دی لەبان پەیوەستبوین وە ناوچەی یۆرۆ، وە شیوەیگ ناڕەزایی نیشاندەرەیل لە سۆفیا و شارە گەورەیل ترەک خوەنیشاندانیگ کردن.