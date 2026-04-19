بولگارییەیل چنە پای سندوقەیل دەنگداین لە هەڵوژاردنیگ پەرلەمانی وەرجەوەختە

شەفەق نیوز - سۆفیا

بولگارییەیل، ئمڕوو یەکشەممە، چگەنە پای سندوقەیل دەنگداین ئەرا بەشداریکردن لە هەشتەمین هەڵوژاردن پەرلەمانی لە ماوەی پەنج ساڵ.

رومین رادیڤ سەرۆک بولگاریا جویر یەکیگ لە دیارترین کەسایەتییە کاریگەرەیلە کە لە دیمەن سیاسییەگە دەرکەفێد، کە پەیمان دا وە کۆتاییهاوردن وەو چشتە کە وە گیژاو حکومەتە بیهازەیل باسی کرد کە ئەرا ماوەیگ دریژ وەردەوام نییەوون، وەگەرد وەرەنگاربوین گەندەڵی بڵاوبوی.

رادیڤ، کە فڕۆکەوانیگ جەنگی وەرینە، وە هەڵوێستە رەخنەگرانەیلی ئەرا بڕیگ لە سیاسەتەیل یەکێتی ئەوروپا ناسریەێد، هەرلیوا رەد پیشکەشکردن پاڵپشتییگ سەربازی راسەوخۆ ئەرا ئۆکرانیا لە جەنگەگەی وەگەرد رووسیا کەێد.

لە کانوون دۊیەم پۆست سەرۆکایەتی هیشتە جی ئەرا بەشداریکردن لەی رێڕەو سیاسی نووە، لە وەختیگ وڵاتەگە ناڕەزایەتییەیلیگ دووارەبوی و قەیرانەیلیگ حکومی یەک لەدۊاییەک وەخوەی دوینێد.

هەڵمەتیگ رێکخریاگ لەبان سەکووەیل پەیوەندی کۆمەڵایەتی و هەڵمەتەیل هەڵوژاردن خەرجدار و پەیمانەیل وە ئارامی بەشداری کردن لە وەرەونوابردن پاڵپشتی رادیڤ لەو دەوڵەتە کە کەفێدە ناوچەی بەلقان و شمارەی دانیشتگەیلەی رەسێدە نزیکەی 6.5 ملیۆن کەس، هەناێ دەنگدەرەیل لە هەڵوژاردنە زۊوەختە دووارەبویاگەیل و لە گرووپیگ بۊچگ لە سیاسەتمەدارە دێرینەیل بیزار بوینە کە وە فراوانی خریانە وەرچەو کە ئەوان "گەندەڵن".

خەرج ژیانیش گرفتێگ دروس کەێد تایبەت دۊای ئەوەگ بولگاریا، کە ئەندامە لە یەکێتی ئەوروپا و هاوپەیمانی باکوور ئەتڵەسی، لە کانوون دۊیەم پشت وە یۆرۆ بەسا.

حکومەت وەرین لە ناوڕاس ناڕەزایەتییەیل لەبان بودجەیگ نوو کە پێشنیار زیایکردنەیل جەزرەوە و بەشدارییەیل بەرزتر لە دڵنیایی کۆمەڵایەتی کرد، رمیا.

دیارە کە قەیران خەرج ژیان و دۊاترین قەیران سیاسی فرەترین چشتن کە فتراق دەنگدەرەیل وەخوەیانەو بەن نەک بانگەوازەیل رادیڤ ئەرا خاسەوکردن پەیوەندییەیل وەگەرد مۆسکۆ یا دووارە دەسکردن وە تەکان نەفت و غاز رووسی ئەرا ئەوروپا.