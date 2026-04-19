"بلومبێرگ": جویلەی کەشتییە بازرگانییەیل لە هورمز وە تەواوی وسیا
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس
ئاژانس "بلومبێرگ"، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا کە داتایەیل چەودیاریکردن نیشان دان کە جویلەی رەدبوین کەشتییە بازرگانییەیل لە گەروو هورمز وە تەواوی وسیاس.
ئاژانسەگە وتیش: کە ئی وساننە دۊای ئەو وەردەوەردەی کەمە هات کە دۊکە شەممە وەخوەی دی.
هەرلیوا تاران، لەڕی لێدوانەیلیگ لە وەرپرسەیل گەورە، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو یەکشەممە، دووپات کرد کە سیستەم نوویگ وەبان گەروو هورمزەو زاڵە، و چەسپانن ئاسایش "کۆتایی هات".
ئی وەنواچگنەیلە هاووەخت وەگەرد راگەیانن قسەکەر سەربازی بارەگای "خاتەم ئەنبیای" ئیرانی دۊەکە تیەێد، ئەرا دووارە بەسانن گەروو هورمز جۊر ئەوەگ لە ماوەی جەنگ بوی کە ناوچەگە ئەرا دریژایی 40 رووژ وەخوەیەو دی. قسەکەرەگە دووپات کرد کە گەرووەگە لەژیر وەڕیەوەبردن هیزە چەکدارەیل و وە چەودیارییگ تون مینێدەو، وە دەسنشانکردن ئەرا ئەوە کە وەردەوامبوین ئی رەوشە بەسیاس وە پابەندنەوین ئەمریکا وە مسۆگەرکردم ئازادی جویلەی کەشتییەیل لە ئیرانەو و وەرەو ئیران.