بزشکیان هوشداری دەێدە وڵاتەیل ناوچەگە: نەوونە سەکوو جەنگ دژوە ئیران

مەسعود بزشکیان، سەرۆک کۆمار ئیران، ئمڕوو شەمە، پەیامیگ کل کرد ئەرا وڵاتەیل ناوچەگە و لەناوی داوا کرد کە ری نەیەن خاکەیلدان لە هەر پڕۆسەیگ سەربازی دژ وە وڵاتەگەی وەکار باریەێد.

بزشکیان لە پۆستیگ لەبان پلاتفۆرم "ئێکس" وت: چەن گلە وتمینە ک ئیران پەلامار وەرجەوەختە ئەنجام نیەێد، بەڵام ئەگەر بنکەیل ژبرخان یا ناوەندەیل ئابووریمان بکریەنە ئامانج، وە هاز و زبری وەڵام دەیمنەو.

هەرلیوا لە پەیامیگ ئەرا وڵاتەیل ناوچەگە وت: ئەگەر گەشەپیدان و بیوەیی تواین، ری مەیەن دوژمنەیلمان جەنگ لە ناو خاکتان وەڕیەو بوەن.

یەیش لە وەختیگ تیەێد ک جەنگ ناوەین ئیسرائیل و ئەمریکا لە لاییگ و ئیران لە لاییگ ترەک، ئەرا 29 رووژە وەردەوامە، و لە 2 ئازار ئمساڵیشەو لوبنان کەفتە ناو ئی جەنگە.