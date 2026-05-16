بانکەیلیگ رووسی چنە ناو هاوکارییگ دارایی وەگەرد ئیران

شەفەق نیوز - تاران

پەیمان پاک سەرۆک وەرین ئەرا ریخریاگ پەرەپیدان بازرگانی ئیرانی، رووژ شەممە، راگەیان لە دەسکردن سمارەیگ لە بانکە گەورەیل رووسی، لەناویانیش "سبێربانک و ڤی تی بی بانک"، وە دروسکردن هەژمارەیل پەیامکلکردن گورج وەگەرد بانک ناوەندی ئیرانی و ئەو بانکەیلە کە لە وڵاتەگە کار کەن.

ئاژانس "فارس" لە زوان پاک وت: سامان ئی بانکەیلە لەناوەین 400 و 500 ملیار دۆلارە ئەرا هەر بانکیگ، کە یەیش نزیکەی هاوتا بوود وە دووجار بڕ گشتی سامانەیل بانکە ئیرانییەیل، کە توانایگ گەورە دابین کەێد ئەرا فراوانکردن هاتن و چگن دارایی لەناوەین هەردوگ لاگە.

وتیش: بەسانن سیستەم دراوە داراییە ئیرانییەگە "سپام" وە تووڕ SPFS رووسی بەشداری کردگە لە کەمەوکردن ماوەی هەواڵەکردن دراوەیل ئەرا بازرگانەیل لە چەن مانگیگەو ئەرا نزیکەی 48 سەعات، ئەو کارە کە بویە مدوو بەرزەوبوینیگ گەورە لە قەوارەی سەنین و فرووشتن نەختینەیەیل.

ئی هاوکاری داراییە لەناوەین هەردوگ لایەن لە وەختیگ تیەێد، کە وەزارەت خەزانەداری ئەمریکی، دووشەممەی گوزەشتە، سزایەیل نوویگ پەیوەندیدار وە ئیران چەسپان، کە تاکەیل و کۆمپانیایەیل کردە ئامانج کە لە چەن وڵاتیگەو وەڕێوە بریەین لەناویانیش چین.

وەزارەت خەزانەداری ئەمریکی، لە رووژ (28 نیسان / ئەپریل 2026)، راگەیان لە چەسپانن سزایەیل لەبان 35 قەوارە و کەس لە ئیران وە هووکار دەسمیەتیداینیان ئەرا خوەیدزین لە سزایەیلە.