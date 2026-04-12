"بانک ئامانجەیل" نوویگ.. ئیسرائیل ئامادە بوود ئەرا دەسکردن وە جەنگ لەبان ئیران

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

راپۆرتێگ لە رووژنامەی "یەدیعۆت ئەحرۆنۆت" ئیسرائیلی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا کە ئەیال زامیر سەرۆک ئەرکان سوپای ئیسرائیلی رینماییەیلیگ دەرکردیە ئەرا بەرزەوکردن ئامادەباشی ئەرا ئاست دەسوەجی، لە سای چقیان رێڕەو دیپلۆماسی لەناوەین ئەمریکا

رووژنامەگە لە سەرچەوەیل سەربازییەو وت: سوپا دەس کردیە وە جیوەجیکردن ریکارەیل جەنگی رێکخریاگ وە زویوەزوی، کە جویر ئامادەکارییەیل وەرجە ئۆپەراسیۆنە سەربازییە گەورەیلەس، و باس لەوە کرد کە "رینماییەیل ئەرا مقیەتیکردن لە ئامادەییگ بەرز لە یەکە جیاجیاگەیل و کەمەوکردن وەختەیل وەدەنگهاتن و تەواوکردن کەمکوڵییە ئۆپەراسیۆنەیل.

وتیش: رینماییەیل بەرزەوکردن ئامادەیی ئەرا بەرزترین ئاست لەخوەی گردیە لەوەر ئەگەر دووارە دەسکردن وە جەنگ سەربازی وەگەرد ئیران.

لەی چوارچیوە، رووژنامەگە دووپات کرد کە ئیسرائیل تویش سەرسامی نەوی وە شکست دانوسەنین لەناوەین واشنتۆن و تاران، وە باوەڕ ئەوە کە ئیران هیچ نەرمییک نیشان نەیا لە ماوەی ئەو گفتوگۆیلە کە لە پاکستان وەڕیەو چگن، و هیچ بواریگ نەهیشت ئەرا مانۆڕ وەرانوەر لایەن ئەمریکی.

دیاری کرد کە ئیسرائیل ئامادە بوود ئەرا گلەوخواردنیگ زویوەزوی ئەرا جەنگەگە، وە نشاندان رازیبوینی وەرانوەر ئەو رێبازە تونە کە شاند ئەمریکی لە ماوەی دانوسەنین داشت.

وەپای راپۆرتەگە، بڕیار کۆتایی کەفتیەسە دەس دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، وە رووشنکردن ئەوە کە بڕیگ لە سڵاکارەیل ترەمپ و ڤانس هیچ جووش و خرووشیگ نیشان نییەن ئەرا گلەوخواردن جەنگ، و هاتێ گاڵ بیەن وەرەو داین دەرفەتیگ تر ئەرا دانوسەنین، وە ئومید ئەوە کە ناوجیکردن پاکستانی بەشداری بکەێد لە وەدیهاوردن بڕیگ لە نەرمی لەلایەن لایەن ئیرانییەو.

وتیش: سیستەمەیل موشەکی و سەکوویەیل وەشانن لە نوای بانک ئامانجەیل نوویگن لە ئیران، وەختیگ هەواڵگری ئیسرائیلی دەسکەێد وە دروسکردن بانک ئامانجەیل نوویگ.

لە وەرانوەر ئەوە، دەسەی پەخش ئیسرائیلی "کان" خەوەردا کە مەزەنەیل ناو ئیسرائیل ئەگەر درویژەوکردن وسانن تەقە خەنە نوا، ئەرا داین وەختیگ زیاتر لەوەرانوەر ئەو پەیوەندییەیلە کە لەناوەین ئەمریکا و ئیران وەڕیەو چن.

دەزگایەیل راگەیانن ئیرانی، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو، خەوەردان وە کۆتاییهاتن دانوسەنین لەناوەین ئیران و ئەمریکا لە ئیسلام ئاباد وەبی رەسین وە رێککەفتن، هەرچەن تەقەلایەیل بردن دانوسەنین وەرەو چوارچیوەی کاریگ هاوبەش بردن.