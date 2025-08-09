باشوور لوبنان.. کوشیان کەسیگ وە گورزیگ ئیسرائیلی وەبان ماشینیگ

شەفەق نيوز- بەيروت

میدیایەیل راگەیانن، ئمڕوو شەممە، خەوەردان لە کوشیان کەسیگ لە ئەنجام گورز ئیسرائیل وەبان ماشینیگ لە ناوچەی عیناسا لە باشوور لوبنان.

راپۆرتەیل خەوەری وتن: درۆنیگ ئیسرائیلی پەنج مووشەک وەبان ناوچەی عیناسا لە باشوور لوبنان وەشانیە، کە پەلامار ماشینیگ دا و بویە هوکار کوشیان کەسیگ، لە ئاماریگ سەرەتایی.

دویەکە جمعە، سوپای ئیسرائیل کوشتن وەرپرس هەواڵگری لە "هیز رەدوان" بەروە حزبولڵای لوبنان راگەیان.

قسەکەر سوپای ئیسرائیل وت: فرۆکەی چەک ئاسمانی محمد حەمزە شحادە وەرپرس هەواڵگری لە هێز رەدوان لە ناوچەی عەدلون لە باشوور لوبنان کوشت.

رووژنامەی "النهار" لوبنانی وت: گورزیگ ئیسرائیلی، رووژ جمعە، ماشینیگ مارکەی "رابيد" لەبان ری زەهرانی وەرانوەر زانکۆی ڤینیسیا کردە ئامانج و کەسیگ لەناوی کوشت.

رووژنامەگە وتیش: محمد شحاتە میدیاکار و پەیامنێرە و وەڕیەوبەر سایت "هوانا لبنان"ە.