بارکردن نەفت لە بەندەر فجێرە وسیا دویای پەلاماردان کەشتییگ کوێتی
شەفەق نیوز - ئەبوو زەبی
بەندەر سەرەکی فجێرە لە ئیمارات، ئمڕوو سێشەممە، کارەیل بارکردن نەفت وسان، یەیش دویای ئەوە هات کەشتییگ نەفتکیش کوێتی وە "پەراشەیل" فڕۆکەی بیفڕۆکەوان (درۆن).
ئاژانس "بلۆمبێرگ" بڵاو کرد کەشتییگ گازی شل (LNG) ک ئاڵای کوێت وە پی بویە، دویای ئەوەگ وە پەراشەیل درۆنە شکیایەیل لە نزیک فجێرە پێکا، یەیش بویە مدوو وسیان کارەیل بارکردن نەفت لە بەندەرەگە وەشیوەی وەختانە.
لە وەختیگ تریش لە ئمڕوو، دەوڵەت ئیمارات راگەیان ئاگریگ لە ناوچەی فۆجەیرە ئەرا پیشەسازییە نەفتییەیل هیزگردیە، وە مدوو پەلامار فڕۆکەیل بیفرۆکەوان، باوجی هویچ کەسیگ زەرد نەدیە.