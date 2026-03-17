‏بارکردن نەفت لە بەندەر فجێرە وسیا دویای پەلاماردان کەشتییگ کوێتی

شەفەق نیوز - ئەبوو زەبی

‏بەندەر سەرەکی فجێرە لە ئیمارات، ئمڕوو سێشەممە، کارەیل بارکردن نەفت وسان، یەیش دویای ئەوە هات کەشتییگ نەفتکیش کوێتی وە "پەراشەیل" فڕۆکەی بیفڕۆکەوان (درۆن).

‏ئاژانس "بلۆمبێرگ" بڵاو کرد کەشتییگ گازی شل (LNG) ک ئاڵای کوێت وە پی بویە، دویای ئەوەگ وە پەراشەیل درۆنە شکیایەیل لە نزیک فجێرە پێکا، یەیش بویە مدوو وسیان کارەیل بارکردن نەفت لە بەندەرەگە وەشیوەی وەختانە.

‏لە وەختیگ تریش لە ئمڕوو، دەوڵەت ئیمارات راگەیان ئاگریگ لە ناوچەی فۆجەیرە ئەرا پیشەسازییە نەفتییەیل هیزگردیە، وە مدوو پەلامار فڕۆکەیل بیفرۆکەوان، باوجی هویچ کەسیگ زەرد نەدیە.

‏