بارەگای خاتەمەلئەنبیا: پیشەسازییە سەربازییە ئیرانییەیل کار کەن و وە تەواوی شاریانەسەو

عەمید محەمەد جەعفەر ئەسەدی، جیگر فەرماندەی بارەگای ناوەندی خاتەمەلئەنبیای ئیرانی، ئمڕوو سێشەممە، دووپات کرد کە ئیران تا ئیسە گشت توانا و توانستە سەربازییەیلی ئاشکرا نەکردگە، وە رەتکردن ئەو بانگەشەیل ئەمریکی و خوەرئاواییە کە باس لە لاوازکردن توانستە وەرگرییەیل ئیرانی کەن.

ئەسەدی، لە دیداریگ وەگەرد ماڵپەڕ "دیفاع پرێس" ئیرانی وت: تاران چەن جاریگ چەسپانیە کە هێمان گشت کاغەزە براوەیلی ئاشکرا نەکردگە، وە دەسنشانکردن ئەوە کە ئیران خاوەن کاغەزەیل و توانایەیل ترەکە کە تۊەنرێد لە وەخت خوازیاگ لە نواگیری هەر هەڕەشەیگ وەکار باریەن.

لەباوەت پیشەسازییە وەرگرییەیل، ئاشکرا کرد کە جەنگ دۊایین بۊیە هووکار بڕیگ زەرەد و زیان، باوجی ئەوە کاریگەری لەبان توانای ئیران لە وەردەوامبۊن لە بەرهەمهاوردن سەربازی و پاڵپشتیکردن هیزە چەکدارەیلی نەکرد.

هەمیش وت: ئەو شوینەیلە کە ئیسە ئەرا بەرهەمهاوردن ئامێرە سەربازییەیل وەکار تیەن وە تەواوی لە چەو دوژمن شاریانەسەو، و لایەنە دۊژمنکارەیل شوینەیلیان نیەزانن، ئەو کارە کە بەشداری لە وەردەوامبۊن پرۆسەیل بەرهەمهاوردن و پەرەپیدان دویر لە ئامانجگردن کەێد.

ئەسەدی دووپات کرد لەبان ئەوە کە رەوش ئیران لە بەرهەمهاوردن وەرگری پەسەنکریاگە، و توانستە سەربازییەیل و پیشەسازییە وەرگرییەیل هێمان تۊەنن خوازینەیل هبزە چەکدارەیل دابین بکەن لەبان ئەو زوور و فشارەیلە کە کەفنە نوای وڵاتەگە.