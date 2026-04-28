باخچەلی: هەڵوژاردن سەمعان جویر پارێزگار قۆناغ نوویگ لە کەرکووک دەسوەپی کەێد و تورکمانەیل لە عراق وەبی پاڵپشت نین
شەفەق نیوز - ئەنقەرە
سەرۆک پارت بزووتنەوەی نەتەوەیی تورکی (MHP)، دەوڵەت باخچەلی، ئمڕوو سێشەممە، پیشوازی لە هەڵوژاردن محمد سەمعان لە پێکهاتەی تورکمانی کرد جویر پارێزگار ئەرا کەرکووک، لە خود وەختیش داوا لە ئەنقەرە و بەغداد کرد ئەرا فراوانکردن ئاسووەیل بازرگانی و زیایکردن هەناردەیل وزە تا غاز لەخوەی بگرێد لەڕی بەندەر جەیهان.
باخچەلی، لە وتەیگ کە لەوەردەم فراکسیۆن پەرلەمانیی پیشکەشی کرد، وت: قۆناغ نوویگ لە کەرکووک وە هەڵوژاردن سەمعان دەسوەپی کرد، و دووپاتیش کرد کە خەبات پێکهاتەی تورکمانی گوما نیەوود، و هیچ کەسیگ لەیەو دۊا توانای ئەوە نەیرێد رۆڵیان لە پارێزگاگە پەراویز بخەێد.
باخچەلی دووپات لەبان ئەوە کرد کە تورکمانەیل لە عراق وەبی پاڵپشت نین، و دیاری کرد کە جوگرافیای عراق دابڕیاگ نییە لە تورکیا، و ئەنقەرە تەقەلایەیل خەسیگ دەێد ئەرا جیگیرکردن ئاسایش و سەقامگیری لەلای هاوساگەی.
باخچەلی کۆتایی وە قسەیلی هاورد وە دووپاتکردن لەبان ئەوە کە کەرکووک نوێنەرایەتی تابلۆیگ کەێد کە عەرەب و تورکمان و کورد و سریان گردەو کەێد، وە داواکردن لە هیزە سیاسییە عراقییەیل ئەرا وەهێزکردن بەهایەیل هاووڵاتیبوین و هاوبەشی نیشتمانی.