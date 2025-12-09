‏ژاپۆن هووشداری لەرویدان تسۆنامی دەێد لە دویای رویدان زەویلەرزە لە باکور خوەرهەڵات ناوچەگه

2025-12-09T05:37:40+00:00

‏شەفەق نیوز ـ تۆکیۆ

‏دەسەڵاتدارەیل ژاپۆن، ئمڕوو سێشەممە، هووشداریدان لە رودان تسۆنامی  لەدویای ئەوەگ زەویلەرزەیگ وە هاز 7.5 وەپان پلەی رێتەر رویدا لە ناوچەیل باکوور خوەرهەڵات، وەلایکەمەو 30 کەس  زەخمداربوین و 90 هەزار کەس ماڵەیلیان چووڵ کردن.

‏زەویلەرزەیگ لە ساعەت  11:15 ئیوارە لە کناراوەیل رویدا، ئاژانس کەشناسی ژاپۆنی راگەیان "درویژی ئەو  تسۆنامیەگە رەسێدە سێ مەتر کە دایەس لە باکوور خوەرهەڵات".

‏دەسەگە وتیش "دسەگە هووشداریدا لە کەرتەیل هوکاید و ئەوموری و ئیواتی، کە شەپوولەیل تسۆنامی توومارکردنە لە ناوەین 20 تا 70سم  لە شمارەیگ لە بەندەرەیل.

