ژاپۆن ئەرا دووارە وەکارخستن کار گەپترین ویستگەی ئەتۆم لە جەهان خوەی ئامادەکەێد
شەفەق نیوز ـ تۆکیۆ
وەپای خەوەر دەسەڵاتدارەیل، ئمڕوو دووشەممە، مەزەنەکرێد هەرێم "نیگاتا" ژاپۆن بڕیار دوارە وەکارخسن گەپترین وێستگەی وزەی ئەتۆمی لە جیهان پەسەن بکەێد.
گلەخواردن وڵاتەگە ئەرا وەکارهاوردن وزەی ئەتۆمی دویای کارەسات "فۆکۆشیما" لە ساڵ 2011 تێد.
وێستگەی "کاشیوازاکی-کاریوا" کە نزیکەی 220 کیلۆمەتر لە باکوور خوەرئاوای تۆکیۆوە دویرە، یەکیگ بوی لەو 54 کارلێکەرە ئەتۆمییەی کە بەسیان، یەیش دویای زەویەرزە ویراکەر و تسۆنامی بوینە مدوو پەککەفتن وێستگەی "فۆکۆشیما دایچی"، کە وە بەدترین کارەساتەیل ئەتۆمی دانرێد لە دویای کارەسات چێرنۆبڵ.
تا ئیرنگە ژاپۆن14 کاریککەر لە کوو 33 کە هێمان توان کارکردنیان مەننیە خستیەسەکار، تەقەڵا دەێد ئەرا دەسهەڵگردن لە هاوردەکردن سزەمەنی سەنگ.