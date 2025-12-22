‏ژاپۆن ئەرا دووارە وەکارخستن کار گەپترین ویستگەی ئەتۆم لە جەهان خوەی ئامادەکەێد

‏‏شەفەق نیوز ـ تۆکیۆ

‏وەپای خەوەر دەسەڵاتدارەیل، ئمڕوو دووشەممە، مەزەنەکرێد هەرێم "نیگاتا" ژاپۆن بڕیار دوارە وەکارخسن گەپترین وێستگەی وزەی ئەتۆمی لە جیهان پەسەن بکەێد.

‏ گلەخواردن وڵاتەگە ئەرا وەکارهاوردن وزەی ئەتۆمی دویای کارەسات "فۆکۆشیما" لە ساڵ 2011 تێد.

‏وێستگەی "کاشیوازاکی-کاریوا" کە نزیکەی 220 کیلۆمەتر لە باکوور خوەرئاوای تۆکیۆوە دویرە، یەکیگ بوی لەو 54 کارلێکەرە ئەتۆمییەی کە بەسیان، یەیش دویای زەویەرزە ویراکەر و تسۆنامی بوینە مدوو پەککەفتن وێستگەی "فۆکۆشیما دایچی"، کە وە بەدترین کارەساتەیل ئەتۆمی دانرێد لە دویای کارەسات چێرنۆبڵ.

‏تا ئیرنگە ژاپۆن14 کاریککەر لە کوو 33 کە هێمان توان کارکردنیان مەننیە خستیەسەکار، تەقەڵا دەێد ئەرا دەسهەڵگردن لە هاوردەکردن سزەمەنی سەنگ.

