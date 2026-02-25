‏ژاپۆن داوای دەسوەجی ئازادکردن هاوڵاتییگی کەێد کە لە ئیران دەسوەسەرکریاس

شەفەق نیوز ـ تۆکیۆ

‏ژاپۆن، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان ئیران هاوڵاتیيگی دەسگیرکردیە لە تەهران، وە توونی داوا لە دەسەڵاتدارەیل ئیران کەێد ئازادی بکەن.

‏ماساناو ئۆزاکی، جێگر سکرتێر ئەنجومەن وەزیرەیل ژاپۆن لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وت: "ئەو هاووڵاتییە ژاپۆنیە لە 20 کانوون دویەم گوزەشتە دەسوەسەر کریاس"، وەبی ئەوەگ هویردەکاری زیاتر بخەێدەروی.

‏لەلای ترەک، ڕادیۆی "ئەورووپای ئازاد" لە گوزەشتە بڵاویکردبوی "دەسەڵاتدارەیل ئیران، شینۆسۆکی کاواشیما، سەرۆک نویسینگەی دەسەی رەسانن و تەلەفزیۆنی ژاپۆنی لە تەهران دەسگیر کردیە و ئەرا زیندانیگ لە پایتەخت کلیکردنە".

‏لای خوەیەو، دامەزراوە فەرمییەگەی ژاپۆن خوەی دویرگرد لە "پشتڕاسکردن دەسوەسەرکردنی هەر کام لە کارمەندەکانی".

