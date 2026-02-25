ژاپۆن داوای دەسوەجی ئازادکردن هاوڵاتییگی کەێد کە لە ئیران دەسوەسەرکریاس
شەفەق نیوز ـ تۆکیۆ
ژاپۆن، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان ئیران هاوڵاتیيگی دەسگیرکردیە لە تەهران، وە توونی داوا لە دەسەڵاتدارەیل ئیران کەێد ئازادی بکەن.
ماساناو ئۆزاکی، جێگر سکرتێر ئەنجومەن وەزیرەیل ژاپۆن لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وت: "ئەو هاووڵاتییە ژاپۆنیە لە 20 کانوون دویەم گوزەشتە دەسوەسەر کریاس"، وەبی ئەوەگ هویردەکاری زیاتر بخەێدەروی.
لەلای ترەک، ڕادیۆی "ئەورووپای ئازاد" لە گوزەشتە بڵاویکردبوی "دەسەڵاتدارەیل ئیران، شینۆسۆکی کاواشیما، سەرۆک نویسینگەی دەسەی رەسانن و تەلەفزیۆنی ژاپۆنی لە تەهران دەسگیر کردیە و ئەرا زیندانیگ لە پایتەخت کلیکردنە".
لای خوەیەو، دامەزراوە فەرمییەگەی ژاپۆن خوەی دویرگرد لە "پشتڕاسکردن دەسوەسەرکردنی هەر کام لە کارمەندەکانی".