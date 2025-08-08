ژاپۆن.. باشوور لەوەر لافاو و رمیان زەوی پەکی کەفێد.. ڤیدیۆ

ژاپۆن.. باشوور لەوەر لافاو و رمیان زەوی پەکی کەفێد.. ڤیدیۆ
2025-08-08T06:52:02+00:00

شەفەق نيوز- تۆکیۆ 

ئەو وارانەیل رفتە لە دوورگەی كيوشو لە باشوور ژاپۆن بویە مدوو الجنوبية لافاو و رمیان زەوی و هیشت دانیشتگەیل وەرەو پەناگەیل بچن.

ئاژانس وەڕیەوبردن ئاگر و کارەساتەیل وت: خەڕگ زەوی لە شار ئێرا لە پارێزگای كاجوشيما رمیا، کە دوو کەس نقوم کرد و هەردوگیان رزگار کریان و ئەرا خەسەخانە بریان.

ئاژانسەگە هوشداری چووڵکردن وە زیاتر لە 360 هەزار کەس لە پارێزگا  كاجوشيما و ميازاكي شانی دا.

ئەو وارانەیل رفتە، پەک جویلە و هامشوو لەناوچەگە خست، کە قەتار و پاسەیل وسیان، و دەیان کاروان ئاسمانی پویچەڵ کرد.

 هەرلیوا، حکومەت شيجيرو ئيشيبای سەروک وەزیرەیل، تیمیگ ئەرا وەڵامدان و پاڵپشتیکردن دروس کرد، کە وت: حکومەت گشت کاریگ کەێد ئەرا مقیەتیکردن ژیان و بیوەیی ئیوە.

 لە وەختیگ ئاژانس کەشناسی ژاپۆن مەزەنەی وارانەیل رفتیگ کرد وەگەرد زریان گرمەهڕ لە كيوشو.

