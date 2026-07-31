پاکستان.. 34 کوشیاگ لەوەر تەقیان لەناو کانیگ زوخاڵ
شەفەق نیوز - ئیسلام ئاباد
میدیایەیل راگەیانن پاکستانی، رووژ جمعە، خەوەردان لە گیان لەدەسداین 34 کەس لەوەر تەقیانیگ کە بۊە مدوو رمیان لە کانیگ زوخاڵ لە هەرێم بەلۆچستان لە خوەراوای وڵاتەگە.
وەپای میدیایەیل راگەیانن، وەڕێوەبەرایەتی کانەگە مدوو کارەساتەگە گلەودا ئەرا تەقیان غاز میسان، کە بۊە مدوو رمیان لەناکاویگ، لە وەختیگ 42 کراکار لە ژیر زەوی بۊن لە وەخت رۊیداین رۊیداوەگە.
دیاری کرد کە ئۆپراسیۆنەیل مینەکردن و رزگارکردن هێمان وەردەوامن لە تەقەلایگ ئەرا رەسین وە گیرخواردگەیل، وەپای ئەوەگ لایەنە ناوخۆییەیل دووپاتی کردنە.
هەرلیوا پولیس پاکستانی وت، کە کراکاریگ ترەک گیان لەدەس داگە لە کانیگ ترەک لەناو خود هەرێم رووژ گوزەشتە.