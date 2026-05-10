پاکستان.. کوشیان 12 پولیس وە پەلاماریگ خوەیکوشی لە خاڵیگ وەشکین لە نزیک سنوورەیل ئەفغانی
شەفەق نیوز - ئیسلام ئاباد
ئامار ئەو پەلامارە کە خاڵیگ پولیس لە هەرێم خەیبەر پەختونخوا، شەو شەممە، لە باکوور خوەراوای پاکستان کردە ئامانج، بەرزەو بوی ئەرا 12 کوشیای لە پولیس و زەخمداربوین 8 کەس ترەک.
پولیس، رووژ یەکشەممە، دیاری کرد کە پەلامارەگە شەو شەممە لە ناوچەی بەننو لە نزیک سنوورەیل ئەفغانی روی داگە، لە وەختیگ خوەیکوشیگ ماشینیگ بارکریاگ وە بڕیگ گەورە لە تەقەمەنییەیل لە نزیک خاڵ وەشکینەگە تەقانەو، کە بویە هووکار رمیان باڵەخانەگە وە تەواوی و کەفتن دەیان کەس لە ژیری.
سەرچەوەیل وتنیش: کە پەلامارەگە راستەوخۆ دۊای تەقینەوەگە لەناوەین چەکدارەیل و هیزەیل ئەمنی سەرهەڵدان، و ئەرا زیاتر لە دوو سەعات وەردەوام بوین، و لەناوی پەلاماردەرەیل تفەنگ و درۆن وەکار هاوردن.
لەلای خوەییش، وەرپرسیگ لە وەڕیەوەبەرایەتی فریاگوزاری خەوەردا کە رەوش ئامادەباشی فرە بەرز لە گشت خەسەخانەیل ناوچەگە راگەیانیا، و زەخمدارەیل وەرەو یەکەیل چەودیاری خەس بریان، لەناو رخدارەیل لە بەرزەوبوین شمارەی کوشیایەیل لەوەر سەختی زەخمداری بڕیگ لەلییان.
تا ئیسە هیچ لایەنیگ وەرپرسیاریەتی پەلامارەگە هەڵنگردگە، وەلی چەودیارەیل مەزەنەی ئەوە کەن کە ریخریاگ بزووتنەوەی تاڵیبان پاکستانی یا ئەو گرووپەیل کە وەگەردی هاوپەیمانن لەپشت ئی پالامارە بوون، لە سای بەرزەوبوین پەلامارەیل لەبان هیزەیل ئەمنی لە ناوچەی سنووری لە ماوەی هەفتەیل گوزەشتە.